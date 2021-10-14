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- İstanbul'da polis uygulamasında suikast silahı ele geçirildi
İstanbul'da polis uygulamasında suikast silahı ele geçirildi
Kontrol noktasında durdurulan araçta silah bulundu. Kontrol sırasında ateş alan silah, bir polisin yaralanmasına yol açtı.
- İHA
- 14.10.2021 - 12:35
- Güncelleme : 14.10.2021 - 12:46
İstanbul Eyüpsultan’da uygulama sırasında bir otomobil, şüphe üzerine durduruldu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçta bulunan yabancı uyruklu Elvin Babayev, Alakbar Quliyev ve İsmail Hüseyinov’un üst aramasını gerçekleştirdi.
TEK ATIMLIK SİLAH BULUNDU
Yapılan aramada, Alakbar Quliyev’in hırkasının şapka kısmında tek atımlık suikast silahı ele geçirildi.
POLİS MEMURU ELİNDEN YARALANDI
Polis ekiplerinin kontrolü sırasında silahın ateş almasıyla bir polis memuru, avucundan yaralandı.
Yaralanan polis ambulansla hastaneye kaldırılırken, şahıslar gözaltına alındı.
Eyüpsultan’da polis uygulamasında suikast tipi silah ele geçirildi ViDEO