İstanbul'da polisi dur ihtarına uymadılar: Kaçarken park halindeki araçlara çarptılar Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheliler park halindeki araçlara çarptıktan sonra otomobilden inerek hızla uzaklaşırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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DHA

İstanbul'da bugün öğle saatlerinde hareketli anlar yaşandı...

Avcılar ilçesinde saat 14.30 sıralarında polis ekipleri, siyah bir otomobilde 2 kişiye dur ihtarında bulundu.

Ancak otomobildeki kişiler polisin ihtarına uymayıp kaçtı.

Polis ekipleri şüphelilere ait aracı kovalamaya başladı. Otomobil, Fatih Caddesi üzerine geldiğinde ara sokaktan çıkan kamyoneti teğet geçen şüpheliler, yol boyunca park halindeki araçlara çarptı.

Araçlarda maddi hasar oluştu

Meydana gelen kazada toplam 5 araç zarar görüldü.

Kazanın ardından hızla otomobilden inen şüpheliler olay yerinden uzaklaşırken, adrese gelen çok sayıda polis ekibi kaçanlara ilişkin inceleme başlattı.

O anlar kamerada

Öte yandan yaşanan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"200 bin lira masraf var dediler"

Kazada şüphelilerin çarptığı araçlardan birinin sahibi olan Hayri Ekinci yaklaşık 200 bin liralık zararları olduğunu ifade ederek, "Uyuşturucu satıcıları, ehliyetsizmiş. Polisten kaçarken 4-5 tane arabaya vurarak gittiler. Biri arabadan telefon ya da silah aldı. Görenler öyle söyledi. Kendi araçlarıyla beraber olduklarını söyledi. 5 araç hasar gördü. Araçlardan birinde az hasar var ama dördü çok hasar gördü. En çok bizim aracımız hasar gördü. Sanayiye götürüldü, 200 bin lira masraf hasar var dediler." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)