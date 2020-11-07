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    İstanbul'da 'polisiz' deyip 350 bin liralık altını alan dolandırıcılar yakalandı

    FETÖ yalanıyla kandırılan çift, ziynet eşyalarını dolandırıcılara verdi. Ardından şüphelenen çiftin durumu bildirmesi üzerine dolandırıcılar 90 dakikada yakalandı.
    • DHA
    • 07.11.2020 - 12:20
    • Güncelleme : 07.11.2020 - 13:59
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    İstanbul'da 'polisiz' deyip 350 bin liralık altını alan dolandırıcılar yakalandı

    İstanbul'da polis kılığında hırsızlık olayı yaşandı.

    Eyüpsultan'da, bir şirketten emekli oldukları öğrenilen 60 yaşındaki H.N. ile eşi 57 yaşındaki C.N.'yi telefonla arayan ve kendilerini polis tanıtan şüpheliler, "FETÖ hesaplarınıza girmiş. Bu örgütün içinde sizin de adınız geçiyor. Adınızı temize çıkarmamız için evde bulunan altınları bize vermeniz gerekiyor. Biz onları kontrol edip size geri vereceğiz." dedi.

    350 BİN LİRALIK ALTINI DOLANDIRICIYA VERDİLER

    Karşısındakinin gerçek polis olduğuna inanan çift, kapılarına kadar gelen şüpheliye evde bulunan yaklaşık 350 bin lira değerindeki ziynet eşyasını bir poşete koyarak teslim etti.

    İstanbul da polisiz deyip 350 bin liralık altını alan dolandırıcılar yakalandı #1

    90 DAKİKADA BULUNDU

    Ancak aradan bir saat geçtikten sonra şüphelenen yaşlı çift, oğullarını arayarak durumu anlattı. Oğullarının polisi araması ve durumu anlatması üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

    İstanbul'da 'polisiz' deyip 350 bin liralık altını alan dolandırıcılar yakalandı VİDEO

    ALTINLARI BOZDURURKEN YAKALANDILAR

    Polis, çiftin verdiği eşkal bilgileri ve yaptıkları teknik takip sonucu şüphelilerin izini 90 dakika sonra Fatih'te buldu. Bir kuyumcuda çaldıkları altınları bozdurmaya çalışan şüpheliler Cihan Y.(33) ve Fatih T. (38) gözaltına alındı.

    İstanbul da polisiz deyip 350 bin liralık altını alan dolandırıcılar yakalandı #2

    TUTUKLANDILAR

    Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerin üzerinden yaşlı çiftten çalınan altınların yaklaşık 250 bin liralık bölümü ele geçirildi.

    Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    100 BİN LİRA KAYIP

    Polis halen kayıp olan 100 bin lira değerindeki ziynet eşyasını bulmak için operasyonları sürdürüyor.

    Öte yandan şüphelilerin Fatih'te kuyumcuda altın bozdurdukları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin altınları bozdurmaya çalıştıkları bu sırada içeriye giren sivil polis ekipleri tarafından gözaltına alındıkları anlar yer alıyor.

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