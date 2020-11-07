FETÖ yalanıyla kandırılan çift, ziynet eşyalarını dolandırıcılara verdi. Ardından şüphelenen çiftin durumu bildirmesi üzerine dolandırıcılar 90 dakikada yakalandı.

İstanbul'da polis kılığında hırsızlık olayı yaşandı.

Eyüpsultan'da, bir şirketten emekli oldukları öğrenilen 60 yaşındaki H.N. ile eşi 57 yaşındaki C.N.'yi telefonla arayan ve kendilerini polis tanıtan şüpheliler, "FETÖ hesaplarınıza girmiş. Bu örgütün içinde sizin de adınız geçiyor. Adınızı temize çıkarmamız için evde bulunan altınları bize vermeniz gerekiyor. Biz onları kontrol edip size geri vereceğiz." dedi.

350 BİN LİRALIK ALTINI DOLANDIRICIYA VERDİLER

Karşısındakinin gerçek polis olduğuna inanan çift, kapılarına kadar gelen şüpheliye evde bulunan yaklaşık 350 bin lira değerindeki ziynet eşyasını bir poşete koyarak teslim etti.

90 DAKİKADA BULUNDU

Ancak aradan bir saat geçtikten sonra şüphelenen yaşlı çift, oğullarını arayarak durumu anlattı. Oğullarının polisi araması ve durumu anlatması üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

İstanbul'da 'polisiz' deyip 350 bin liralık altını alan dolandırıcılar yakalandı VİDEO

ALTINLARI BOZDURURKEN YAKALANDILAR

Polis, çiftin verdiği eşkal bilgileri ve yaptıkları teknik takip sonucu şüphelilerin izini 90 dakika sonra Fatih'te buldu. Bir kuyumcuda çaldıkları altınları bozdurmaya çalışan şüpheliler Cihan Y.(33) ve Fatih T. (38) gözaltına alındı.





TUTUKLANDILAR

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerin üzerinden yaşlı çiftten çalınan altınların yaklaşık 250 bin liralık bölümü ele geçirildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

100 BİN LİRA KAYIP

Polis halen kayıp olan 100 bin lira değerindeki ziynet eşyasını bulmak için operasyonları sürdürüyor.

Öte yandan şüphelilerin Fatih'te kuyumcuda altın bozdurdukları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin altınları bozdurmaya çalıştıkları bu sırada içeriye giren sivil polis ekipleri tarafından gözaltına alındıkları anlar yer alıyor.