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- İstanbul'da polislerden kaçan şüpheli, kamyonet kasasında yakalandı
İstanbul'da polislerden kaçan şüpheli, kamyonet kasasında yakalandı
Adliyeye getirilen şahıs, polis ekiplerinin elinden kaçarak uzaklaştı. Aranan şüpheli, bir kamyonetin kasasında yakayı ele verdi.
- DHA
- 09.10.2021 - 15:56
- Güncelleme : 09.10.2021 - 15:57
Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen şüpheli, zor anlar yaşattı.
Öğle saatlerinde meydana gelen olayda polis ekipleri, gözaltına aldıkları bir şüpheliyi, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye getirdi.
ADLİYE GİRİŞİNDE POLİSLERDEN KAÇTI
Şüpheli, adliye girişinde polislerin elinden kurtularak kaçtı. Polis ekipleri, firar eden şahsın peşinden koştu.
KAMYONET KASASINDA YAKALANDI
Söz konusu şahıs, adliyeye 500 metre mesafede bulunan kamyonet kasasında yakalandı.
Kameraları görünce yüzünü gizlemeye çalışan şüpheli, tekrar adliyeye götürüldü.
İstanbul'da polislerden kaçan şüpheli, kamyonet kasasında yakalandı ViDEO