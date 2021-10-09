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    İstanbul'da polislerden kaçan şüpheli, kamyonet kasasında yakalandı

    Adliyeye getirilen şahıs, polis ekiplerinin elinden kaçarak uzaklaştı. Aranan şüpheli, bir kamyonetin kasasında yakayı ele verdi.
    • DHA
    • 09.10.2021 - 15:56
    • Güncelleme : 09.10.2021 - 15:57
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    İstanbul'da polislerden kaçan şüpheli, kamyonet kasasında yakalandı

    Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen şüpheli, zor anlar yaşattı.

    Öğle saatlerinde meydana gelen olayda polis ekipleri, gözaltına aldıkları bir şüpheliyi, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye getirdi.

    ADLİYE GİRİŞİNDE POLİSLERDEN KAÇTI

    Şüpheli, adliye girişinde polislerin elinden kurtularak kaçtı. Polis ekipleri, firar eden şahsın peşinden koştu.

    KAMYONET KASASINDA YAKALANDI

    Söz konusu şahıs, adliyeye 500 metre mesafede bulunan kamyonet kasasında yakalandı.

    Kameraları görünce yüzünü gizlemeye çalışan şüpheli, tekrar adliyeye götürüldü.

    İstanbul'da polislerden kaçan şüpheli, kamyonet kasasında yakalandı ViDEO

    İstanbul da polislerden kaçan şüpheli, kamyonet kasasında yakalandı #1

    İstanbul da polislerden kaçan şüpheli, kamyonet kasasında yakalandı #2

    İstanbul da polislerden kaçan şüpheli, kamyonet kasasında yakalandı #3

    İstanbul da polislerden kaçan şüpheli, kamyonet kasasında yakalandı #4

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