İstanbul'da polislere saldıran 8 kişi serbest bırakıldı

Sultangazi’de gürültülü müzik eşliğinde düğün yapan bir grup kendilerini uyaran polislere sandalye fırlatarak saldırmıştı. 8 saldırgan, sevk edildiği adli makamlar tarafından serbest bırakıldı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi Şehit Eyüp Gönen Caddesi’nde 27 Ağustos’ta gürültülü müzik eşliğinde düğün yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekiplerine, 8 kişi tarafından plastik ve demir sandalye fırlatılarak saldırıda bulunuldu.

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4 POLİS YARALANDI

Yaşanan olayda C.A, Ö.Y, M.A, C.G, V.A, K.T, B.Y. ve E.Y. isimli kişiler, takviye ekiplerin desteğiyle etkisiz hale getirildi. 4 polis memuru yaşanan saldırıda hafif şekilde yaralandı.

8 KİŞİ SERBET BIRAKILDI

Konuyla ilgili gözaltına alınan 8 kişi tehdit, hakaret, kamu malına zarar verme ve görevli memura mukavemet suçlarından adli makamlara sevk edildi.

8 şüpheli burada yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.