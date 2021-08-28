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    İstanbul'da polislere saldıran 8 kişi serbest bırakıldı

    Sultangazi’de gürültülü müzik eşliğinde düğün yapan bir grup kendilerini uyaran polislere sandalye fırlatarak saldırmıştı. 8 saldırgan, sevk edildiği adli makamlar tarafından serbest bırakıldı.
    • İHA
    • 28.08.2021 - 22:38
    • Güncelleme : 28.08.2021 - 22:42
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    İstanbul'da polislere saldıran 8 kişi serbest bırakıldı

    İstanbul'un Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi Şehit Eyüp Gönen Caddesi’nde 27 Ağustos’ta gürültülü müzik eşliğinde düğün yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekiplerine, 8 kişi tarafından plastik ve demir sandalye fırlatılarak saldırıda bulunuldu.

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    4 POLİS YARALANDI

    Yaşanan olayda C.A, Ö.Y, M.A, C.G, V.A, K.T, B.Y. ve E.Y. isimli kişiler, takviye ekiplerin desteğiyle etkisiz hale getirildi. 4 polis memuru yaşanan saldırıda hafif şekilde yaralandı.

    İstanbul da polislere saldıran 8 kişi serbest bırakıldı #1

    8 KİŞİ SERBET BIRAKILDI

    Konuyla ilgili gözaltına alınan 8 kişi tehdit, hakaret, kamu malına zarar verme ve görevli memura mukavemet suçlarından adli makamlara sevk edildi.

    8 şüpheli burada yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

    İstanbul da polislere saldıran 8 kişi serbest bırakıldı #2

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