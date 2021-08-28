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- İstanbul'da polislere saldıran 8 kişi serbest bırakıldı
İstanbul'da polislere saldıran 8 kişi serbest bırakıldı
Sultangazi’de gürültülü müzik eşliğinde düğün yapan bir grup kendilerini uyaran polislere sandalye fırlatarak saldırmıştı. 8 saldırgan, sevk edildiği adli makamlar tarafından serbest bırakıldı.
- İHA
- 28.08.2021 - 22:38
- Güncelleme : 28.08.2021 - 22:42
İstanbul'un Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi Şehit Eyüp Gönen Caddesi’nde 27 Ağustos’ta gürültülü müzik eşliğinde düğün yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekiplerine, 8 kişi tarafından plastik ve demir sandalye fırlatılarak saldırıda bulunuldu.
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4 POLİS YARALANDI
Yaşanan olayda C.A, Ö.Y, M.A, C.G, V.A, K.T, B.Y. ve E.Y. isimli kişiler, takviye ekiplerin desteğiyle etkisiz hale getirildi. 4 polis memuru yaşanan saldırıda hafif şekilde yaralandı.
8 KİŞİ SERBET BIRAKILDI
Konuyla ilgili gözaltına alınan 8 kişi tehdit, hakaret, kamu malına zarar verme ve görevli memura mukavemet suçlarından adli makamlara sevk edildi.
8 şüpheli burada yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.