Euro
8.55
0.2%
Dolar
7.019
-0.03%
Altın
408.6
0.09%
Borsa
1.551
0%
Bitcoin
374.849
-5.82%
EXEN Coin
16.84
-1.46%
8ºC
İstanbul
Açık 8 C

    İstanbul'da polisten kaçan araç takla attı

    Polisin dur ihtarına uymayan otomobilin şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybedince takla attı.
    • DHA
    • 23.02.2021 - 06:57
    • Güncelleme : 23.02.2021 - 07:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da polisten kaçan araç takla attı

    İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışının Fatih istikameti yönünde sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle denetim yapan polis ekipleri içinde iki kişinin bulunduğu otomobili durdurmak istedi.

    Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı.

    DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

    Polisten kaçan sürücünün kullandığı otomobil Okmeydanı sapağına geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yolun kenarındaki bariyerlere çarparak takla attı.

    İstanbul'da polisten kaçan araç takla attı VİDEO

    İstanbul da polisten kaçan araç takla attı #1

    YAYA OLARAK DA KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

    Kaza sonrası araçtan çıkıp yaya olarak kaçmaya başlayan iki kişi polis ekiplerinin kovalaması sonucu saklandıkları çalılıkların arasından kıskıvrak yakalandı.

    Alkollü oldukları için kaçtıklarını iddia eden iki kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

    İstanbul da polisten kaçan araç takla attı #2

    İstanbul da polisten kaçan araç takla attı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir