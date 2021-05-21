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    İstanbul'da polisten kaçan otomobil bekçilere çarptı

    Bağcılar'da polisin dur ihtarına uymayan otomobil cadde üzerinde denetleme yapan bekçilere çarptı. Kaza sonrası yaralanan 1'i ağır 2 bekçi hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 21.05.2021 - 04:34
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    İstanbul'da polisten kaçan otomobil bekçilere çarptı

    İstainbul'un Bağcılar ilçesinde, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan Önder Ç. yönetimindeki otomobil ile polis ekipleri arasında gece saat 01:30 sıralarında uzun soluklu kovalamaca yaşandı.

    Saat 02:00 sıralarında Küçükçekmece Atakent Mahallesi 2.Hürriyet Caddesi'ne kadar ulaşan şüpheli otomobil, cadde üzerinde denetleme yapan bekçilere hızla çarparak kaza yaptı.

    BEKÇİNİN AYAĞI KOPTU

    İki bekçiye çarpan otomobil bir bekçiyi ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Alkollü olduğu öğrenilen otomobil şoförünün çarptığı bekçilerden biri yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazada yaralanan iki bekçiden birinin bacağı koparak ağır yaralandı.

    Çarpmanın etkisiyle 150 metre sürüklenen bekçinin ayağı vatandaşların yardımıyla bulundu. Sağlık ekiplerine teslim edilen bekçinin uzvu bekçi ile birlikte hastaneye götürüldü.

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    ALKOLLÜ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

    Alkollü olduğu öğrenilen Önder Ç. kaza sonrası polis ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak gözaltına alındı.

    Hayati tehlikesi devam eden iki bekçinin hastanedeki tedavisi devam ederken layla ilgili inceleme sürüyor.

    İstanbul da polisten kaçan otomobil bekçilere çarptı #2

    İstanbul da polisten kaçan otomobil bekçilere çarptı #3

    İstanbul da polisten kaçan otomobil bekçilere çarptı #4

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