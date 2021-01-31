İstanbul'da polisten kaçan şüpheliler 30 kilometrelik takiple yakalandı

Dur ihtarına uymayarak kaçan aracın takibi, Çatalca’da şüphelilerden birinin polisin uyarı ateşi açıp kafasından ağır yaralanmasıyla son buldu.

İstanbul'da, denetim yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan şüpheli araç ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı.

Şüpheliler ilk önce Beylikdüzü, ardından Avcılar Gişeler, Büyükçekmece ve daha sonra Çatalca yönüne doğru kaçtı.

4 ilçede 30 kilometrelik takip sonucu polis, şüphelilere ateş açtı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ BAŞINDAN VURULDU

Araç, bir ara sokakta kaza yaptıktan sonra durdu. 5 şüpheliden 4’ü polisin açtığı ateş sonucu kafasına isabet eden mermiyle ağır yaralandığı düşünülen arkadaşlarını bırakıp kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralı şüpheli için olay yerine ambulans çağrıldı. Sağlık görevlileri şüpheliye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kalp masajı yapılan şahıs hastaneye kaldırırılarak tedavi altına alındı.

2 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

Polis ekipleri daha sonra çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ara sokaklarda bir evin kilerine saklanan 2 şahsı da yakalayarak gözaltına aldı.

Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'da polisi alarma geçiren şüpheliler 30 kilometrelik takiple yakalandı