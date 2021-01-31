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- İstanbul'da polisten kaçan şüpheliler 30 kilometrelik takiple yakalandı
İstanbul'da polisten kaçan şüpheliler 30 kilometrelik takiple yakalandı
- İHA
- 31.01.2021 - 17:49
- Güncelleme : 31.01.2021 - 17:51
İstanbul'da, denetim yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan şüpheli araç ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı.
Şüpheliler ilk önce Beylikdüzü, ardından Avcılar Gişeler, Büyükçekmece ve daha sonra Çatalca yönüne doğru kaçtı.
4 ilçede 30 kilometrelik takip sonucu polis, şüphelilere ateş açtı.
ŞÜPHELİLERDEN BİRİ BAŞINDAN VURULDU
Araç, bir ara sokakta kaza yaptıktan sonra durdu. 5 şüpheliden 4’ü polisin açtığı ateş sonucu kafasına isabet eden mermiyle ağır yaralandığı düşünülen arkadaşlarını bırakıp kaçtı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Ağır yaralı şüpheli için olay yerine ambulans çağrıldı. Sağlık görevlileri şüpheliye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kalp masajı yapılan şahıs hastaneye kaldırırılarak tedavi altına alındı.
2 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI
Polis ekipleri daha sonra çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ara sokaklarda bir evin kilerine saklanan 2 şahsı da yakalayarak gözaltına aldı.
Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.
İstanbul'da polisi alarma geçiren şüpheliler 30 kilometrelik takiple yakalandı