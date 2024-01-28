İstanbul'da polisten kaçarken kaza yapan sürücü köpeğini aradı Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, açık otoparkın girişindeki demir korkuluklara çarparak kaldırıma çıktı. Yanındaki arkadaşı ile kelepçelenen alkollü sürücü uzun süre otomobilde köpeği Yumoş'u aradı.

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DHA

İstanbul Kartal'da panik anları yaşandı.

Pendik istikametine seyir halinde bulunan H.T. yönetimindeki 68 ACT 269 plakalı otomobilden şüphelenen polis ekipleri, 'dur' ihtarında bulundu.

Bu uyarıya uymayan otomobil sürücüsü H.T., polisten kaçtığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek açık otoparkın girişindeki demir korkuluklara çarparak kaldırıma çıktı.

Alkollü çıktı

Kazada yaralanan olmazken, polis ekiplerinin yaptığı alkol testi sonucunda sürücü H.T.'nin 1.93 promil alkollü olduğunu tespit edildi.

Sürücü H.T. ile yanındaki kişi birbirlerine kelepçelenerek gözaltına alındı. Ekiplerin otomobilde yaptığı aramada ise uyuşturucu madde bulundu.

Polis ekiplerinden kaçarken kaza yapan alkollü sürücü, arkadaşı ile kelepçelenmesine tepki gösterdi.

Köpeğini aramaya başladı

Bir süre sonra otomobilde bulunan köpeğini hatırlayan sürücü, köpeği 'Yumoş'u bulmak için araca yöneldi.

Arkadaşı ile kelepçeli şekilde otomobilde Yumoş'u arayan H.T., "Yumoş yok ağabey" diyerek panik yaşadı.

En sonunda köpeğini bulan H.T. büyük sevinç yaşarken, köpeğini defalarca öptü. H.T ve arkadaşı gözaltına alınarak Topselvi Polis Merkezi'ne götürüldü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)