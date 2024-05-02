İstanbul'da polisten kaçmak isteyen uyuşturucu taciri 5. kattan atladı: Ağır yaralandı Uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda polisten kaçmak isteyen uyuşturucu satıcısı 5. kattan aşağıya atlayarak ağır yaralanırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İHA

Yurt genelinde uyuşturucu ile mücadele devam ediyor.

Düzenlenen operasyonlarla zehir tacirleri tek tek yakalanırken, ele geçirilen uyuşturucular ise toplanıyor.

Bu kez operasyonun adresi İstanbul oldu...

5'inci kattan atladı

Esenyurt Koza Mahallesi'nde bulunan bir sitede 11 katlı binanın 5’inci katında bulunan bir dairede uyuşturucu satışı yapan şüpheliler olduğunu tespit eden polis ekipleri, 30 Nisan Salı günü saat 20.00 sıralarında operasyon düzenledi.

Polisin geldiğini fark eden İran uyruklu şüpheli M.E., polisten kaçmak için evin penceresinden atladı.

Ağır yaralandı

M.E kaçmak isterken ağır yaralanırken, şahsı gören polis ekipleri sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İran uyruklu M.E.’yi hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Tedavisi devam ediyor

M.E.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, evde bulunan 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

Polis ekipleri yapılan incelemenin ardından çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)