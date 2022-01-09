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İstanbul'da pompalı dehşeti zanlısı: Yanlış dükkana ateş ettim

İstanbul'da pompalı dehşeti zanlısı: Yanlış dükkana ateş ettim

Vatandaşın gözleri önünde bir dükkana pompalı tüfekle kurşun yağdıran şahıs, husumetli olduğu dükkan yerine başka bir dükkana yanlışlıkla ateş ettiğini söyledi.