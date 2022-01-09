- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İstanbul'da pompalı dehşeti zanlısı: Yanlış dükkana ateş ettim
İstanbul'da pompalı dehşeti zanlısı: Yanlış dükkana ateş ettim
- İHA
- 09.01.2022 - 10:41
Beyoğlu Şişhane'deki güpegündüz pompalı tüfekle saldırı anı büyük korku yaşattı.
İş yeri çalışanı Kerim Can B. (23), dükkanı başka bir arkadaşına bırakarak markete gitti.
VATANDAŞIN GÖZÜ ÖNÜNDE KURŞUN YAĞDIRDI
Kerim Can B.markete gittiği esnada sokağa gelen kimliği belirsiz siyah giyimli bir şahıs, çantasını kaldırıma bırakıp vatandaşların gözü önünde pompalı tüfekle dükkana ateş açtı.
Şahsın ateş açtığı dükkanın camları paramparça olurken, çevredeki vatandaşlar panikle sağa sola kaçıştı.
SALDIRGANIN RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ
Saldırgan ise kaldırıma bıraktığı çantayı aldıktan sonra rahat tavırlarla elini kolunu sallayarak yoluna devam etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerinin yakaladığı şahıs gözaltına alınırken, Kerim Can B., polise verdiği ilk ifadesinde husumetli olduğu kimsenin bulunmadığını söyledi.
'YANLIŞ DÜKKANA ATEŞ ETTİM' DEDİ
Gözaltına alınan şahıs, ifadesinde husumetlisi olan kişinin çalıştığı dükkan yerine yanlış dükkana ateş ettiğini söyledi.