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    İstanbul'da pompalı dehşeti zanlısı: Yanlış dükkana ateş ettim

    Vatandaşın gözleri önünde bir dükkana pompalı tüfekle kurşun yağdıran şahıs, husumetli olduğu dükkan yerine başka bir dükkana yanlışlıkla ateş ettiğini söyledi.
    • İHA
    • 09.01.2022 - 10:41
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    İstanbul'da pompalı dehşeti zanlısı: Yanlış dükkana ateş ettim

    Beyoğlu Şişhane'deki güpegündüz pompalı tüfekle saldırı anı büyük korku yaşattı.

    İş yeri çalışanı Kerim Can B. (23), dükkanı başka bir arkadaşına bırakarak markete gitti.

    VATANDAŞIN GÖZÜ ÖNÜNDE KURŞUN YAĞDIRDI

    Kerim Can B.markete gittiği esnada sokağa gelen kimliği belirsiz siyah giyimli bir şahıs, çantasını kaldırıma bırakıp vatandaşların gözü önünde pompalı tüfekle dükkana ateş açtı.

    Şahsın ateş açtığı dükkanın camları paramparça olurken, çevredeki vatandaşlar panikle sağa sola kaçıştı.

    SALDIRGANIN RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

    Saldırgan ise kaldırıma bıraktığı çantayı aldıktan sonra rahat tavırlarla elini kolunu sallayarak yoluna devam etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

    Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerinin yakaladığı şahıs gözaltına alınırken, Kerim Can B., polise verdiği ilk ifadesinde husumetli olduğu kimsenin bulunmadığını söyledi.

    'YANLIŞ DÜKKANA ATEŞ ETTİM' DEDİ

    Gözaltına alınan şahıs, ifadesinde husumetlisi olan kişinin çalıştığı dükkan yerine yanlış dükkana ateş ettiğini söyledi.

    İstanbul da pompalı dehşeti zanlısı: Yanlış dükkana ateş ettim #1

    İstanbul da pompalı dehşeti zanlısı: Yanlış dükkana ateş ettim #2

    İstanbul da pompalı dehşeti zanlısı: Yanlış dükkana ateş ettim #3

    İstanbul da pompalı dehşeti zanlısı: Yanlış dükkana ateş ettim #4


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