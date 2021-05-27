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    İstanbul’da pompalı tüfek ile sokak kavgası

    Husumetli iki aile sırasında çıkan kavgada, taraflardan biri pompalı tüfek ile ateş açtı. Kavga sonucu 4 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 27.05.2021 - 09:56
    • Güncelleme : 27.05.2021 - 10:19
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    İstanbul’da pompalı tüfek ile sokak kavgası

    İstanbul Şişli Feriköy’de, sabah saatlerinde birbirleriyle husumetli iki aile arasında alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı.

    Kavga kısa sürede büyüdü. Taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.

    SAÇMALAR 2 KİŞİYE İSABET ETTİ

    Taraflardan biri, eline geçirdiği pompalı tüfek ile karşı tarafa ateş açtı.

    Tüfekten çıkan saçmalar, 2 kişiye isabet etti.

    KAMERAYA YANSIDI

    Elinden ve bacağından yaralanan tarafın yakınları, karşı saldırıya geçti.

    Devam eden kavgada 2 kişi de darp sonucu yaralandı.

    Olay anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    İstanbul’da pompalı tüfek ile sokak kavgası VİDEO

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Şişli Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, kavgayı bitirerek çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

    İstanbul’da pompalı tüfek ile sokak kavgası #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Yaralılar, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

    Olayda kullanılan 3 pompalı tüfeğe polis ekipleri tarafından el konuldu.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    İstanbul’da pompalı tüfek ile sokak kavgası #2

    İstanbul’da pompalı tüfek ile sokak kavgası #3

    İstanbul’da pompalı tüfek ile sokak kavgası #4

    İstanbul’da pompalı tüfek ile sokak kavgası #5

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