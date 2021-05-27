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İstanbul’da pompalı tüfek ile sokak kavgası

İstanbul’da pompalı tüfek ile sokak kavgası

Husumetli iki aile sırasında çıkan kavgada, taraflardan biri pompalı tüfek ile ateş açtı. Kavga sonucu 4 kişi yaralandı.