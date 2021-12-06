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    Samsun'da pompalı tüfekle saldırdılar

    Bir kişiyi takip ederek girdiği restoranda tüfekle ateş açarak yaralayan 3 kişi, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 06.12.2021 - 15:54
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 16:52
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    Samsun'da pompalı tüfekle saldırdılar

    Samsun'un Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yaşanan olayda, kendisini takip eden şahısların peşinden gelerek içinde bulunduğu restoranda pompalı tüfekli saldırıya uğrayan T.K. isimli şahıs (25) yaralandı.

    YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

    Özel bir hastaneye kaldırılan T.K., ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

    Silahlı saldırıyı düzenleyen şüpheliler, olay yerinden otomobile binerek kaçtı.

    Samsun'da pompalı tüfekle saldırdılar

    3 KİŞİ GÖZALTINDA

    Polis, şüphelilerin kaçtığı otomobili terk edilmiş halde buldu. Polis, yapılan araştırma sonucu olayla ilgili O.B., U.A. ve R.S.'yi gözaltına aldı.

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