Dolar
6.8612
0.0014%
Euro
7.7611
0.1535%
Altın
1798.58
-0.2689%
Borsa
114808.56
-0.8506%
G. Altın
396.959
-0.248%
Bitcoin
63644.24
-0.0606%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    İstanbul’da portakal suyu sıkan hırsız kamerada

    Maltepe’de gece saatlerinde kapısını araladığı bir büfeye giren hırsız, kasada istediği miktarı bulamayınca meyve sıkacağıyla kendine portakal suyu sıktı.
    • İHA
    • 11.07.2020 - 09:39
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul’da portakal suyu sıkan hırsız kamerada

    İstanbul’un Maltepe ilçesi Küçükyalı Mahallesi’ndeki büfeye gelen Engin Şahin (30), masanın ve yazar kasa bölümünün dağınık olduğunu gördü.

    Hemen kasaya bakan Şahin, 50 liralık bozuk para ve 2 adet kredi kartının da olmadığını fark edince hırsızlık olduğunu anladı.

    İŞLETMECİ DONDU, KALDI

    İşletmeci bunun üzerine güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Ancak Şahin görüntüleri izleyince adeta şaştı kaldı.

    İstanbul’da portakal suyu sıkan hırsız kamerada VİDEO

    PORTAKALI SIKIP BARDAKLA SUYUNU İÇTİ

    Görüntülerde kapıyı aralayarak ve korkarak içeriye giren hırsızın, dışarıda ve içeride dakikalar geçirdiği sonrasında masaya yöneldiği, burada çekmeceleri ve kasayı karıştırdığı istediğini bulamayınca da tezgaha geçtiği, eline aldığı portakalı meyve sıkacağına yerleştirdiği ve sonrasında portakal suyunu içtiği görüldü.

    İstanbul’da portakal suyu sıkan hırsız kamerada #1

    POLİS HIRSIZIN PEŞİNDE

    Olayın ardından kamera kayıtlarını alan Şahin, Küçükyalı Şehit Mehmet Emin Aydın Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

    İstanbul’da portakal suyu sıkan hırsız kamerada #2

    İstanbul’da portakal suyu sıkan hırsız kamerada #3

    Görüş Bildir