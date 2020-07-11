Maltepe’de gece saatlerinde kapısını araladığı bir büfeye giren hırsız, kasada istediği miktarı bulamayınca meyve sıkacağıyla kendine portakal suyu sıktı.

İstanbul’un Maltepe ilçesi Küçükyalı Mahallesi’ndeki büfeye gelen Engin Şahin (30), masanın ve yazar kasa bölümünün dağınık olduğunu gördü.

Hemen kasaya bakan Şahin, 50 liralık bozuk para ve 2 adet kredi kartının da olmadığını fark edince hırsızlık olduğunu anladı.

İŞLETMECİ DONDU, KALDI

İşletmeci bunun üzerine güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Ancak Şahin görüntüleri izleyince adeta şaştı kaldı.

İstanbul’da portakal suyu sıkan hırsız kamerada VİDEO

PORTAKALI SIKIP BARDAKLA SUYUNU İÇTİ

Görüntülerde kapıyı aralayarak ve korkarak içeriye giren hırsızın, dışarıda ve içeride dakikalar geçirdiği sonrasında masaya yöneldiği, burada çekmeceleri ve kasayı karıştırdığı istediğini bulamayınca da tezgaha geçtiği, eline aldığı portakalı meyve sıkacağına yerleştirdiği ve sonrasında portakal suyunu içtiği görüldü.

POLİS HIRSIZIN PEŞİNDE

Olayın ardından kamera kayıtlarını alan Şahin, Küçükyalı Şehit Mehmet Emin Aydın Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.