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    İstanbul'da Ramazan davulcusu sırtından vuruldu

    İstanbul'da Ramazan davulcusu sırtından vuruldu

    Sahur saatinde sokak sokak dolaşıp davul çalan Mert Uygun, nereden geldiği belli olmayan iki kurşun yüzünden hastanelik oldu. Durumu ağır olan gencin yaşam savaşı sürüyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.04.2022 - 14:08
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    Ramazan ayının gelmesiyle vatandaşları sahura kaldıran davulcular iş başı yaptı.

    Bu davulculardan biri ise 27 yaşındaki Mert Uygun...

    İstanbul'da sahur vakti yollara düşen genç, Küçükçekmece ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde talihsiz bir olay yaşadı.

    Silahla sırtından vuruldu

    Mahallede yürüyen Uygun, bir anda sırtından vurularak kanlar içinde yere yığıldı.  O sırada Uygun'u aracıyla takip eden kardeşi Metin Uygun ise durumu fark ederek hemen yanına koştu. Hastaneye götürülen ve sırtında iki mermi çekirdeği tespit edilen Mert Uygun, acil bir şekilde ameliyata alındı.

    Felç kalma riski var

    Sırttaki mermilerin omuriliğe denk geldiğini de belirleyen doktorlar, Uygun'un felç kalma durumunun bulunduğunu ve hayati tehlikesinin sürdüğünü belirtti.

    Polis kamera kayıtlarını inceliyor

    Öte yandan silahlı saldırının kim ya da kimler tarafından yapıldığı bilinmezken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatarak sokaktaki tüm güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

    Çevredekiler ise Uygun'un 'gürültü' sebebiyle vurulduğunu öne sürüyor.

    İstanbul da Ramazan davulcusu sırtından vuruldu #1

    İstanbul da Ramazan davulcusu sırtından vuruldu #2


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