İstanbul'da raydan çıkan tramvay elektrik direğine çarptı

Bağcılar-Eminönü seferini yapan tramvay, Gülhane Parkı yakınlarında raydan çıktı. Raydan çıkan tramvay elektrik direğine çarparken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bağcılar-Eminönü seferini yapan tramvay, henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı.

Raydan çıkan tramvay elektrik direğine çarparken, tramvayın ön tarafında hasar meydana geldi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş - Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik arıza nedeniyle seferlerimiz Beyazıt - Bağcılar ve Karaköy - Kabataş arasında yapılmaktadır." denildi.



