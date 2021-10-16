İstanbul Küçükçekmece'de açık unutulan rögar çukuru yüzünden meydana gelen cinayet olayında 25 yıl hapis cezası alan Recep S., 14 yıl sonra Bahçelievler'de yakalandı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi İnönü Caddesi, Akyel Sokak üzerinde 2007 yılında açık unutulan rögar çukuruna bir otomobil düşmüş, sokak sakinleri ile otomobildekiler arasında kavga çıkmıştı.

ÖLDÜRÜP KAÇMIŞTI

Araçtan inenlerden biri mahalle sakinlerinden Abdullah Kurt'u bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçmıştı.

25 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN ZANLI YAKALANDI

Bu olayla ilgili yargılanıp 25 yıl hapis cezası alan ve Yargıtay'ın onamasından sonra cezası kesinleşen Recep S. polis tarafından yakalandı.

İstanbul'da rögar kapağı cinayetinde 25 yıl hapis cezası alan şüpheli, yakalandı VİDEO



CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından Bahçelievler'de gözaltına alınan şüpheli polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından önce adliyeye ardından cezaevine gönderildi.









