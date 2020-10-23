İstanbul'da rüşvet isteyen vergi müfettişi ve mali müşavir suçüstü yakalandı

Bir firma sahibinden 600 bin lira rüşvet aldığı sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alınan mali müşavir ve vergi müfettişi, tutuklandı.

Tuzla’da bir madeni yağ firmasının sahibi olan M.G. (29), temmuz ayında vergi müfettişi olduğunu söyleyen G.G. (36) tarafından telefonla arandı.

G.G., firma sahibi M.G.’ye şirketinin denetime tabi tutulduğunu, 2016 ile 2018 yılları arasındaki mali kayıtların ve tüm defterlerin inceleneceğini söyledi.

600 BİN TL RÜŞVET İSTEDİ

Bunun üzerine M.G. tüm mali kayıt ve defterleri G.G.’ye teslim etti. G.G., kayıtlar ve defterleri inceledikten sonra M.G.’ye şirketine ceza kesileceğini ancak 600 bin TL vermesi karşılığında bu cezayı ödemekten kurtulacağını söyleyerek kendisinden rüşvet talep etti.

M.G. ise durumu polis ekiplerine bildirdi.

Rüşvet talep ettiği iddiasıyla mali müşavir ve vergi müfettişi tutuklandı

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Şikayetin ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, seri numaraları önceden alınmış 600 bin lirayı hazırlayarak müştekiye teslim etti.

Müştekiyi 19 Ekim'de arayan vergi müfettişi G.G. paranın Beylikdüzü'nde ofisi bulunan mali müşavir A.B'ye teslim edilmesini istedi. Müştekinin parayı teslim etmesi üzerine ofise baskın düzenleyen ekipler, mali müşaviri suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Müfettiş G. G. ise Vergi Denetim Kurumu'nda yakalandı.

TUTUKLAMA KARARI

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, polisin ofise baskın yaptığı anlar kameralara yansıdı.