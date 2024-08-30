İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, Anadolu Yakası'nda etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

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İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası İstanbul'da beklenilen yağmur, öğle saatlerinde başladı.

Anadolu Yakası'nda öğle saatlerinde başlayan sağanak yağı, dakikalar içerisinde etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle sürücülerin ara yollarda kontrollü olarak seyrettiği gözlendi.

Yağış Anadolu Yakası'nda birçok semti etkisi altına alırken, yağışların yarına kadar devam etmesi bekleniyor.

VATANDAŞLAR HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Dışarı tedbirli bir şekilde çıkan Mehmet Mendi, "Son dönemlerde hava durumlarında oldukça farklı durumlar oluyor. Her an beklemmedik yağmurlarla karşılaşıyoruz. İnsanlarımızın bu yağmurlara hazırlıklı olması gerekiyor. Yağmur diyince sudur. Umarız bu yağmurlar halkımıza zarat vermeden su ihtiyacımızı temin eder" diye konuştu.

Yağmura tedbirsiz yakalanan Bilal Uslu, "Marmaray'dan indim Gebze'den geliyorum yağmur yoktu. Burada yağmur var. Şemsiyemiz yoktu. Şimdi bakacağız şemsiye alıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)