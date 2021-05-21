İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle, trafik yoğunluğu rekor seviyeye ulaştı.

Meteroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulundu. Beklenen yağış öğle saatleri itibarıyla başlayınca, kentte tarfik yoğunluğuna neden oldu.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Yağmur etkisini sürdürmeye devam ederken, İstanbul trafiğini olumsuz etkiledi. İşe giden vatandaşların yola çıkmasıyla E-5 üzerinde araçlar hareketliliğe neden oldu. Ataşehir, Kadıköy yönünde yağmurunda etkisiyle zeminin kayganlaşmasıyla uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle trafik yoğunluğu arttı VİDEO





ÜST GEÇİTLERDE HAREKETLİLİK

Zaman zaman duran araç trafiğinde E-5 üzerinde yoğun trafik meydana geldi. İşe gitmek için toplu taşıma kullanan vatandaşlar, üst geçitlerde hareketlilik oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 12.30 sıralarında yüzde 76’yı gösterdi.



