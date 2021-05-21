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    İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle trafik yoğunluğu arttı

    İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle, trafik yoğunluğu rekor seviyeye ulaştı.
    • İHA
    • 21.05.2021 - 13:05
    • Güncelleme : 21.05.2021 - 13:23
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    İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle trafik yoğunluğu arttı

    Meteroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulundu. Beklenen yağış öğle saatleri itibarıyla başlayınca, kentte tarfik yoğunluğuna neden oldu.

    UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

    Yağmur etkisini sürdürmeye devam ederken, İstanbul trafiğini olumsuz etkiledi. İşe giden vatandaşların yola çıkmasıyla E-5 üzerinde araçlar hareketliliğe neden oldu. Ataşehir, Kadıköy yönünde yağmurunda etkisiyle zeminin kayganlaşmasıyla uzun araç kuyrukları oluştu.

    İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle trafik yoğunluğu arttı VİDEO

    İstanbul da sağanak yağış nedeniyle trafik yoğunluğu arttı #1

    ÜST GEÇİTLERDE HAREKETLİLİK

    Zaman zaman duran araç trafiğinde E-5 üzerinde yoğun trafik meydana geldi. İşe gitmek için toplu taşıma kullanan vatandaşlar, üst geçitlerde hareketlilik oluşturdu.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 12.30 sıralarında yüzde 76’yı gösterdi.

    İstanbul da sağanak yağış nedeniyle trafik yoğunluğu arttı #2

    İstanbul da sağanak yağış nedeniyle trafik yoğunluğu arttı #3

    İstanbul da sağanak yağış nedeniyle trafik yoğunluğu arttı #4

    İstanbul da sağanak yağış nedeniyle trafik yoğunluğu arttı #5

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