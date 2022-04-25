İstanbul'da sağlıkçının burnunu kıran hastaya tahliye

Koronavirüs tedavisi gördüğü esnada sağlık çalışanı Mustafa Yaşar'ın burnunu kıran Hakan Coşkun, tutuklu geçirdiği süre dikkate alınarak tahliye edildi.

İstanbul Ümraniye İlçe Devlet Hastanesi’nde koronavirüs polikliniğinde tedavi gören hasta Hakan Coşkun, acil tıp teknikeri Mustafa Yaşar'a kafa atarak burnunu kırmıştı.

Saldırgan Hakan Coşkun olay sonrası tutuklanırken, hakkında 'Sağlık çalışanına yönelik tehdit' ve 'Kasten yaralama' suçlarından 11 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Coşkun, bugün hakim karşısına çıktı.

"Kalçama iğneyi çok sert batırdı"

Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Coşkun, SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada müşteki Mustafa Yaşar ve taraf avukatları da hazır bulundu. Sanık Hasan Coşkun, olay günü ağır geçirdiği korona hastalığının, ikinci günü olduğunu söyledi.

Sağlık ekiplerince Ümraniye Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünü belirten Coşkun, "Doktor muayene ettikten sonra yan tarafa geçmemi, kan alacağını söyledi. Yan tarafa geçtiğimde müşteki olan hemşire uyuyordu. Uyandırdım. Uykudan uyandığı için tedirgin bir hali vardı. Sedyeye uzanmamı istedi. Kalçadan iğne yaparken çok şiddeti bir şekilde batırdı. İğnenin girişine ve çıkışını ağır şekilde hissettim. Yerimden kalkamadım." dedi.

"Panikle kafa attım"

Yaşar'ın sedyeden kalkmasına da yardımcı olmadığını iddia eden Coşkun, 'Kalksana seni bekliyorum' diye sert bir şekilde söylendiğini öne sürdü. Coşkun "Ben de 'Sizin eliniz çok ağır size kan aldırmak istemiyorum' dedim. Bunun üzerine 'Nereye gidersen git' dedi. Odadan çıkıp kendisini şikayet etmeye giderken arkamdan geldi. Orada bulunan görevliye hemşirenin adını sorunca, 'Sanane lan' diyerek küfretti. Üzerime yürümeye başlayınca ben de panikleyerek kafa attım." dedi.

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Sağlık çalışanı şikayetini yineledi

Yaşar ise olay tarihinde gece nöbetçisi olduğunu, hastaneye gelen sanığa doktorun iğne yazdığını ve kan alınacağını söylediğini belirtti. İğne yaptıktan sonra sanığın kendisine 'Sen bilmiyorsun. Bir pamuk bile koymadın. Sana kan aldırmam' dediğini söyleyen müşteki Yaşar, sanığa başkasına kan aldırabileceğini söylediğini kaydetti.

Sanığın söylenerek çıktığını belirten müşteki Yaşar, "Şikayet ederse Sağlık Bakanlığı'nın beni bulabileceğini, burada olduğumu, adımı kendisine söylemek zorunda olmadığımı söyledim. Bana 'Sen artistsin, ben seni bulurum' diyerek yüzüme kafasıyla vurdu ve tazı gibi de kaçtı. Benim burnum kırıldı. Peşinden koştum, bu sırada yere düştü. O an vurmak için elimi salladım ancak, temas etti mi bilmiyorum. Sanıktan şikayetçiyim." diye konuştu.

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Tahliye kararı çıktı

DHA'nın haberine göre mahkeme, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak Coşkun’un tahliyesine karar verdi.