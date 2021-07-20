- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İstanbul'da sahibinden kaçan dana markete daldı
İstanbul'da sahibinden kaçan dana markete daldı
Sahibinden kurtulmayı başaran kurbanlık hayvan, girdiği markette zor anlar yaşattı.
- İHA
- 20.07.2021 - 10:36
İstanbul Küçükçekmece’de kurbanlık dana, sahibine zor anlar yaşattı.
Dün akşam saatlerinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık, bir akaryakıt istasyonunun marketine girdi.
DANANIN MARKETE GİRDİĞİ ANLAR
Gördükleri manzara karşısında şaşıran market çalışanları ve diğer vatandaşlar sağa sola kaçıştı.
Kurbanlığın sahibi, elinden kaçırdığı hayvanın gözlerini yanında getirdiği bez ile bağlayarak sakinleştirdi.
YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Marketten çıkarılan kurbanlık hayvan, araca bindirilerek kesim yerine götürüldü. Olayda yaralanan olmazken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'da sahibinden kurtulan dana markete daldı ViDEO