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    İstanbul'da sahibinden kaçan dana markete daldı

    Sahibinden kurtulmayı başaran kurbanlık hayvan, girdiği markette zor anlar yaşattı.
    • İHA
    • 20.07.2021 - 10:36
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    İstanbul'da sahibinden kaçan dana markete daldı

    İstanbul Küçükçekmece’de kurbanlık dana, sahibine zor anlar yaşattı.

    Dün akşam saatlerinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık, bir akaryakıt istasyonunun marketine girdi.

    DANANIN MARKETE GİRDİĞİ ANLAR

    Gördükleri manzara karşısında şaşıran market çalışanları ve diğer vatandaşlar sağa sola kaçıştı.

    Kurbanlığın sahibi, elinden kaçırdığı hayvanın gözlerini yanında getirdiği bez ile bağlayarak sakinleştirdi.

    YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

    Marketten çıkarılan kurbanlık hayvan, araca bindirilerek kesim yerine götürüldü. Olayda yaralanan olmazken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    İstanbul'da sahibinden kurtulan dana markete daldı ViDEO

    İstanbul da sahibinden kaçan dana markete daldı #1

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