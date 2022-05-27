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    İstanbul'da sahte alkol operasyonu: 7 gözaltı

    Yüklü miktarda sahte alkolün piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine yapılan operasyon neticesinde 7 şüpheli gözaltına alınırken, sahte alkol imalatı için 2,5 milyon lirayı bulan düzenek bulundu.
    • 27.05.2022 - 14:13
    • Güncelleme : 27.05.2022 - 15:06
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    İstanbul'da sahte alkol operasyonu: 7 gözaltı

    İstanbul’da, sahte alkol üretenlere yönelik operasyonlar aralıksız bir şekilde devam ediyor…

    7 şüphelinin yüklü miktarda sahte alkol imal ederek piyasaya süreceği bilgisini alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

    İstihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde, şüphelilerin kimlik bilgileri ve faaliyet gösterdikleri adres belirlendi.

    İHA’nın haberine göre, sahte alkolün üretildiği tüm adresler ve dağıtım ağları da tespit edildi. Esenyurt, Sultangazi, Fatih ve Bağcılar ilçelerinde tespit edilen adreslerde, jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Baskın neticesinde 7 şüpheli gözaltına alındı.

    Ele geçirilenler

    Aramalarda 15 ton etil alkol, 150 litre rakı esansı, 100 litre viski esansı, 100 litre votka esansı, 120 bin adet içki şişesi kuşağı, 150 bin adet içki şişesi etiketi, 355 bin adet kapak, 1 adet damıtma kazanı, 2 adet plastik tank, 6 adet alkolmetre, 307 bin sahte TAPDK Bandrolü ve örgütün dağıtım ağında kullandıkları 3 araç ele geçirildi.

    İstanbul'da sahte alkol operasyonu: 7 gözaltı VİDEO

    2 buçuk milyon liralık düzenek

    Sahte alkol üreticilerinin üretim yaptıkları alanda kurdukları düzenekte, etil alkolü damıtmak ve satışa hazır hale getirmek için maliyeti yaklaşık 2,5 milyon lira olan bir düzenek kurulduğu görüldü.

    Sahte alkol üreticileri, gerçeğe yakın halde şişeleme yapmak için bandrol, tekel, TAPDK Bandrolü ve yurtdışı ürünleri de kullanılan sahte bandrollerden de kullandıkları görülürken, şişeleme kapakların da gerçeğiyle birebir aynı şekilde üretildiği tespit edildi. Şüphelilerin ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

    İstanbul da sahte alkol operasyonu: 7 gözaltı #1

    İstanbul da sahte alkol operasyonu: 7 gözaltı #2


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