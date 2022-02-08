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    İstanbul'da sahte alkol operasyonu: Kapı koçbaşıyla kırıldı

    Beyoğlu'nda sahte alkol imalathanesine düzenlenen operasyonda 4 kişi suçüstü yakalanırken, piyasa değeri 1 milyon TL olan boş ve dolu alkol şişeleri ele geçirildi.
    • İHA
    • 08.02.2022 - 11:26
    • Güncelleme : 08.02.2022 - 11:32
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    İstanbul'da sahte alkol operasyonu: Kapı koçbaşıyla kırıldı

    İstanbul Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, sahte alkol üzerine yaptığı çalışmalarda İstiklal Mahallesi'nde bir binada sahte alkol imalathanesi olduğunu tespit etti.

    Bunun üzerine günlerce fiziki takip yapan Beyoğlu polisi, dün saat 19.30 sıralarında imalathaneye nefes kesen bir operasyon düzenledi.

    SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

    Binanın kapısını koçbaşıyla kırarak içeriye baskın yapan polis ekipleri, sahte alkol dolumu yapan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şahısları kelepçeleyerek etkisiz hale getiren polis ekipleri, ardından ağızları bantlanmış kolileri açmaya başladı.

    Onlarca koliyi tek tek açan ekipler, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan binlerce boş ve dolu alkol şişesi ele geçirdi.

    Aramalara devam polis, kömürlük olarak kullanılan bir yerin kilidini koçbaşıyla kırdıktan sonra içeriye girdi.

    İstanbul'da sahte alkol operasyonu: Kapı koçbaşıyla kırıldı VİDEO

    LİTRELERCE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

    Yapılan incelemeler sonucunda da litrelerce etil alkol bulundu. Son olarak binanın en üst katına çıkan Beyoğlu polisi, daireye girdiklerinde dolum yapılan 2 adet içerisi sahte viski ve rakı dolu tank ile alkol yapımında kullanılan ilaçlar ve satışa hazır sahte bandrollü çok sayıda alkol şişesi ele geçirdi.

    ÇOK SAYIDA MARKA ÇIKARTMASI BULUNDU

    Poşetlerin içerisinde ise çok sayıda alkol markası çıkartması ve 1 milyon lira değerinde sahte alkol bulundu. Aramalar sürdüğü esnada Beyoğlu Güvenlik Büro Amirliği ekiplerinin dikkatini, şüphelilerin yakalandığı yerdeki masanın üzerinde bulunan bir defter çekti. Defteri inceleyen ekipler, sayfalarca kalem kalem yazılmış sipariş listesi olduğunu tespit etti.

    İstanbul da sahte alkol operasyonu: Kapı koçbaşıyla kırıldı #1

    ELE GEÇİRİLENLER EMNİYETE TESLİM EDİLDİ

    Aramaların ardından dolu ve boş sahte alkoller şişeleri, yapımında kullanılan malzemeler, sahte bandroller, marka çıkartmaları ve dolum tankları ile sipariş defterine el konuldu. Ele geçirilenler kamyonlarla taşınarak emniyete götürüldü.

    ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

    Operasyonda yakalanan Zafer S. (49), Mehmet İ. (40), Ali S. (41) ve Yakup Y. (30) Beyoğlu polisi tarafından gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrollerinden geçirilen şüpheliler, emniyette ifadelerinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Bina ise belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

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