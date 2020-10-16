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    İstanbul'da sahte alkolü pet şişelere doldurup satan şüpheli yakalandı

    Şişli'de düzenlenen operasyonda 2 damacanada toplam 19 litre sahte alkol ele geçirildi. Yakalanan şahıs, imal ettiği alkolle ilgili olarak, "Kendim içmek için ürettim" dedi.
    • İHA
    • 16.10.2020 - 16:01
    • Güncelleme : 16.10.2020 - 16:01
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    İstanbul'da sahte alkolü pet şişelere doldurup satan şüpheli yakalandı

    İstanbul Şişli’de ürettiği sahte alkolü pet şişelere doldurup satan şahıs, yakayı ele verdi.

    Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son günlerde yurt genelinde artış gösteren sahte ve kaçak alkol üretimiyle ilgili çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

    EVDE ALKOL ÜRETİYORDU

    Bir şahsın, Şişli ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki evde alkol ürettiği ve içkileri pet şişelere doldurup sattığı istihbaratını alan polis, geniş çaplı araştırma başlattı.

    EVE BASKIN YAPILDI

    Yapılan araştırmalarda bahse konu sahte alkol imalatı ve satışını yapan şüphelinin kimliği belirlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında dün yapılan operasyonda şüpheli S.D. yakalanarak gözaltına alındı.

    2 DAMACANADA 19 LİTRE SAHTE ALKOL

    S.D.’nin evinde yapılan aramada ise 2 damacanada toplam 19 litre sahte alkol, 32 adet boş su şişesi, ölçü şırıngası ve alkol üretiminde kullanılan materyaller ele geçirildi.

    İstanbul'da sahte alkolü pet şişelere doldurup satan şüpheli yakalandı ViDEO

    ZANLININ ŞAŞIRTAN İFADESİ: KENDİM İÇECEKTİM

    Yakalanan şüpheli S.D. hakkında “5607 SKM” kanununa muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

    Zanlı, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu devam eden zanlının polise verdiği ifade de ortaya çıktı.

    Ürettiği alkolü satmadığını iddia eden S.D.'nin, “Kendim içmek için ürettim, satmıyordum.” dediği öğrenildi.

    İstanbul da sahte alkolü pet şişelere doldurup satan şüpheli yakalandı #1

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