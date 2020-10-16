Haberler

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da sahte alkolü pet şişelere doldurup satan şüpheli yakalandı

İstanbul'da sahte alkolü pet şişelere doldurup satan şüpheli yakalandı

Şişli'de düzenlenen operasyonda 2 damacanada toplam 19 litre sahte alkol ele geçirildi. Yakalanan şahıs, imal ettiği alkolle ilgili olarak, "Kendim içmek için ürettim" dedi.