'Kanserle mücadele derneği' adı altında kurdukları sahte bir dernekte, uyuşturucu hazırlayıp park halindeki minibüsten satış yapan 4 kişilik çete, polis operasyonuyla yakalandı.

İstanbul polisi, Ataşehir ilçesine bağlı Kağnıcı Yolu Caddesi'nde park halinde bulunan minibüste uyuşturucu satışı yapıldığı üzerine çalışma başlattı.

Minibüsün depo ve uyuşturucu satış noktası olarak kullanıldığı tespit edildi.

4 ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, park halinde bulunan minibüsün yanına bir başka araçla gelen uyuşturucu satıcılarının araçtan paketler aldığını gördü. Polis operasyon düzenleyerek minibüsteki U.K.I., T.T., E.Z.T. ve M.S. adlı biri kadın dört şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, "Pascal Afiyetler Diler" yazılı 18 poşet içerisinde 40.8 gram marihuana adlı uyuşturucu madde, iki adet hassas terazi, çok sayıda boş paket, baskılı etiket ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 660 lira ile 40 dolar ele geçirildi.

UYUŞTURUCULAR SAHTE KANSER DERNEĞİNDE PAKETLENDİ

Şüphelilere yönelik yapılan detaylı araştırmada, "kanserle mücadele derneği" adı altında kurdukları dernekte uyuşturucu maddeleri müzik eşliğinde paketledikleri ve o anları cep telefonu kamerasıyla kaydettikleri ortaya çıktı.

İstanbul'da sahte dernek kurup uyuşturucu hazırladılar VİDEO



300 LİRALIK ALIMLARDA ÜCRETSİZ KARGO SEÇENEĞİ SUNDULAR

Satıcılarının hazırladıkları özel ilanlarla miktara göre fiyat verdikleri ve "300 lira üzerinde alım yapan kişilerin adreslerine ücretsiz araçla gönderimimiz vardır." şeklinde ilanlar verdikleri belirlendi.

ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 4 şüpheli, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi. 4 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

"GÜNDÜZLERİ KAPATIP GECE AÇIYORLAR"

Olayla ilgili konuşan mahalleli Özlem K., "Gençler kitap okuyor. Bir veya iki kere de polis geldi ne yapıyorsunuz diye. Orada 14, 15 yaşlarında ve 18 yaşında çocuklar var. Akşamları 20.30 veya 21.00 gibi geliyorlar. Gece 01.00 kadar içeride oturuyorlar. Gündüz kapalı. Akşam ve gece açık içeride 10 veya 15 kişi oluyor." dedi.