Havalimanına taksiyle gelen dolandırıcı, sürücüye, valizlerini taşıyan görevliye ve aldığı uçak biletine ödemisini sahte dolarla yaptı.

Almanya’ya gitmek için taksiyle İstanbul Havalimanı’na gelen Murat K., taksi ödemesini ve valizlerini taşıyan görevliye ödemeyi sahte dolarla yaptı.

Daha sonra bilet almak için THY bilet satış ofisine giden Murat K., buradan da sahte dolarla Business Class bilet aldı.

Taksici, Murat K.’den aldığı doların sahte olabileceği şüphesi üzerine durumu İstanbul Havalimanı Emniyet Şube ekiplerine bildirdi.

Yapılan incelemede Murat K.’nin, taksi dışında bagajı taşıyan görevliye ve Busines Class bilet aldığı satış ofisine de ödemeyi sahte dolarla yaptığı tespit edildi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Taksicinin şikayetinin ardından Murat K., İstanbul Havalimanı’nda Emniyet Şube ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Murat K.’nin üzerinde yapılan aramalar sonucu, sahte 2 bin 700 dolar ele geçirildi.

İstanbul'da, sahte dolarla ödeme yapan dolandırıcıyı taksici yakalattı VİDEO



SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan Murat K, ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ayrıca Murat K.'nin, parada sahtecilikten 8 suç dosyası ve motosiklet hırsızlığında da suç kaydının olduğu tespit edildi.