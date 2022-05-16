İstanbul'da sahte dolarlarla yakalanan eski kaymakama hapis

İki kişiyle iş birliği yaparak sahte 71 bin dolarla yakalanan eski kaymakam Erdoğan Bayrak, 7 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Geçtiğimiz eylül ayında İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Turgut Özal Millet Caddesi'nde aracıyla yol kenarında duran 62 yaşındaki Yusuf Arslan, şüphe üzerine polis ekiplerince takibe alındı.

Bir süre sonra Türkmenistan uyruklu Shasenem Nyyazmammedova (37), aracın ön tarafından karton bir poşet alıp bölgeden ayrıldı.

Çok sayıda sahte para ele geçirildi

Bunun üzerine araçta arama yapan ekipler, 45 adet 100 Amerikan doları olmak üzere toplam sahte 4 bin 500 dolar ele geçirdi. Yusuf Arslan'ın elindeki iki kağıdı buruşturarak attığını gören ekipler, kağıtları kontrol edince 2 adet sahte 50 dolar tespit etti. Shasenem Nyyazmammedova ise poşeti otelin kafesinde buluştuğu eski kaymakam Erdoğan Bayrak'a verdi. Polis burada da 100'lük banknotlar halinde toplam 66 bin 500 sahte dolar ele geçirdi.

3 şüpheli tutuklandı

Erdoğan Bayrak, Yusuf Arslan ve Shasenem Nyyazmammedova olay sonrası gözaltına alınarak tutuklandı. Şüpheliler ilk ifadelerinde poşet içerisinde sahte para olduğunu bilmediklerini söyledi. Şüpheli Erdoğan Bayrak ise 1996 yılına kadar kaymakamlık yaptığını ve istifa ettiğini söyleyerek sahte paralarla ilgisinin olmadığını öne sürdü.

İddianame: Habersiz olmaları hayatın olağan akışına aykırı

Erdoğan Bayrak ve Shasenem Nyyazmammedova'nın paranın sahibi olduğunu iddia ettikleri Cem adlı kişinin açık kimliğinin tespit edilemediği, sanıkların; "Cem'in iki dakikada ortadan kaybolduğu anda polislerin geldiğini" söylediklerini ancak polisin takip sırasında bu kişiyle ilgili bir tespitte bulunmadıkları kaydedildi.

'Parada sahtecilik' suçundan 12 yıla kadar hapis talebi

İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, şüphelilerin beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ve yüklü miktarda sahte parayı taşımalarının birbirinden habersiz olmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtilerek "Parada sahtecilik" suçundan 2'şer yıldan 12'şer yıla kadar hapisleri talep edildi.

Ağır ceza mahkemesinde yargılandılar

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan tutuklu sanıklar Erdoğan Bayrak, Shasenem Nyyazmammedova ve Yusuf Arslan hakkında ikinci celsede karar çıktı. Sanık Erdoğan Bayrak savunmasında, sahte paralarla ilgisinin olmadığını, olay yerine Shasenem'in sorunlarını çözmek için gittiğini söyleyerek suçlamayı reddetti. Diğer sanık Yusuf Arslan ise arkadaşı olan Erdoğan Bayrak'ın ricası üzerine arabasıyla olay yerine gittiğini belirterek, polis görünce elindeki iki tane 50 doları buruşturarak attığını kabul etti. Sanık Arslan, sahte olan diğer paraların da arabasında olduğunu bilmediğini iddia etti. Sanık Shasenem Nyyazmammedova ise olay günü tanıdığı Cem diye birinin rica etmesi üzerine parayı aldığını, sahte olduğunu bilse parayı almayacağını söyledi. Sanık Nyyazmamedova hakkındaki diğer parada sahtecilik soruşturmalarının sorulması üzerine de tekstil işiyle uğraştığı için kendisine verilen bazı paraları sahte olduğunu, kandırıldığını ileri sürdü.

Mütalaa açıklandı: Sanık ifadeleri çelişkili

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların birbirleriyle örtüşmeyen çelişkili ifadeleri olduğunu, ancak ele geçirilen paraların çok sayıda olması ve 100 dolar olan paraların aynı seride olup tamamının sahte olduğunun tespit edildiğini belirtti. Mütalaada, sanıkların ortak fikir ve eylem birliği içinde "Parada sahtecilik" suçunu işledikleri belirtilerek cezalandırılmaları talep edildi.

Bir sanığın dosyası ayrıldı; iki sanık 7.5 yıl hapis cezası aldı

DHA'nın haberine göre mahkeme heyeti, sanık Shasenem Nyyazmammedova'nın olay tarihinden önce başka "Parada sahtecilik" suçundan soruşturma olması nedeniyle dosyasının ayrılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, sanıklar Erdoğan Bayrak ve Yusuf Arslan'a ise suçlarının sabit olduğu kanaatiyle ayrı ayrı 7 yıl 6'şar ay hapis ve 100 biner TL adli para cezasına çarptırdı. Sanıkların tutukluluklarının ise devamına karar verildi.