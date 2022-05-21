İstanbul'da sahte emlakçıdan vurgun

Sahte bir emlak şirketi kurarak yabancı yatırımcıları hedef alan Erdal İ., 4 kişiden topladığı 500 bin dolarla ortadan kayboldu.

İstanbul'da yaşayan ve 3 ay önce emlak markası satın alan Erdal İ., yabancı yatırımcıların yoğun yaşadığı Başakşehir ilçesindeki bir rezidansta ofis açtı.

Uluslararası bir marka olması nedeniyle güven sağlayan Erdal İ., rezidansın 3 dairesini birden fazla kişiye gösterdi.

500 bin dolar toplayıp kaçtı

Şüpheli şahıs daha sonra ise dairelerin üzerinde borç olduğunu belirterek müşterilerden yüksek miktarda kapora talep etti. Suriyeli gayrimenkul yatırımcısı Mohammad Essmat Şikaki (37), Iraklı Mimar Nur Surur (31), Lübnanlı Bilgisayar Mühendisi Abed Chawa (58) ve Suudi Arabistanlı Mahmoud Alsaqar, Erdal İ.'ye toplamda 500 bin dolar kapora verdi. Erdal İ., iddiaya göre kaporayı aldıktan sonra kayıplara karıştı.

Polis harekete geçti

Durumdan şüphelenen müşterileri emlak ofisine geldiğinde aynı daire için kapora verdiklerini ve dolandırıldıklarını anladı. Mağdurlar Kayaşehir Polis Merkezi'ne giderek Erdal İ.'den şikayetçi oldu. Bu arada Erdal İ.'nin daha önce 2 yıl içerisinde 3 kez tabelasını değiştirdiği de belirtildi. Mağdurlar emlak ofisinin camlarına 'hırsız' yazısı yapıştırarak tepki gösterdi.

Başakşehir'de yabancılara emlak dolandırıcılığı iddiası

Mağdurlar yardım bekliyor

Mağdurlardan Mohammad Essmat Şikaki, Başakşehir'de evi olduğunu ve bir komşusunun da Erdal İ.'den ev aldığını belirterek "Ofisinin uluslararası olduğunu söyledi, güvendim. A3, A2, A1 bloklardan birer daire almak istediğimi söyledim, fiyat konusunda anlaştık. Geçen hafta cuma günü tapuları göstererek dairelerin üzerinde borç olduğunu söyledi. Borcu kapatmak için de kaparo istedi. Daireler için önce 10 sonra 15 ve son olarak da 30 bin dolar ödeme yaptım. Salı günü yeniden aradı, 500 bin dolar daha istedi ama, 286 bin dolar getirdim. Toplamda 341 bin dolar verdim. Yetkililerin gerekeni yapmasını istiyorum." dedi.

"İlanı görüp kendisiyle iletişime geçtim"

Bilgisayar Mühendisi olan Lübnanlı Abed Chawa ise yaklaşık 2 sene önce Amerika'dan İstanbul Kayaşehir'e yerleşiğini ve ev satın almak istediğini anlattı. Chawa, "Bir ilan gördüm, emlak ofisinin sahibi Erdal İ. ile iletişime geçtim. Dairenin fiyatının 3 milyon 600 bin TL olduğunu söyledi, 50 bin TL kapora istedi. Geçen pazartesi ofise gittiğimde diğer müşterileri gördüm. Benim dairemin başkalarına satıldığını anladım. Durumu bu şekilde fark ettim." diye konuştu.

Detaylı inceleme yapılacak

DHA'nın haberine göre Erdal İ.'nin benzer şekilde mağdur ettiği yaklaşık 20 kişi olduğu; dolandırıcığılın boyutunun ise yapılan inceleme sonrası belli olacağı belirtildi.