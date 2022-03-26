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    İstanbul’da sahte evlilikle organ kaçakçılığı oyunu

    37 bin dolara böbrek nakli için anlaşan uluslararası organ kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3’ü yabancı uyruklu 4 kişi yakalandı.
    • İHA
    • 26.03.2022 - 01:57
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    İstanbul’da sahte evlilikle organ kaçakçılığı oyunu

    Uluslararası organ ticareti yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri operasyon için harekete geçti. Endonezyalı bir kişinin Hindistanlı şebekeyle iletişime geçerek böbrek nakli için 37 bin dolara anlaştığı belirlendi. Uygun donörün yine Endonezya’da, nakil için de Türkiye’nin seçildiği ortaya çıkarıldı.

    HİNDİSTAN MERKEZLİ ŞEBEKE TESPİT EDİLDİ

    Araştırmalarını derinleştiren ekipler şebekenin Türkiye’deki kolunu tespit etti. Merkezi Hindistan olan şebekenin Endonezya uyruklu üyesinin İstanbul’daki özel bir hastaneye başvurduğu öğrenildi. 30 bin doları şebeke üyelerinin, 7 bin doları ise organ bağışında bulunan kişinin alacağı belirlendi.

    İstanbul’da sahte evlilikle organ kaçakçılığı oyunu #1

    YAKALANMAMAK İÇİN SAHTE EVLİLİK AYARLADILAR

    Şebeke üyeleri yakalanmamak için alıcının erkek kardeşi ile böbreği verecek kişiyi evli gibi göstermek için sahte evrak düzenledi. Şüpheliler etik kurulunu ikna etmek için şahıslara gelin ve damatlık giydirerek düğün fotoğrafı da çektirdi.

    4 KİŞİ YAKALANDI

    Soruşturmada organ kaçakçılarının aynı yöntemle özel bir hastanede daha önce 2 gün arayla 2 farklı organ nakli operasyonu gerçekleştirdiği de belirlendi.
    Operasyon için düğmeye basan ekipleri aralarında aracı ile Türkiye’deki işbirlikçisinin de bulunduğu 3’ü yabancı uyruklu 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen zanlılar tutuklandı.


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