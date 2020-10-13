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    İstanbul’da sahte içki imalathanesinde 7 ton alkol bulundu

    Başakşehir'de sahte içki imalathanelerine düzenlenen operasyonda 7 ton daha etil ve metil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
    • İHA
    • 13.10.2020 - 23:57
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    İstanbul’da sahte içki imalathanesinde 7 ton alkol bulundu

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, son dönemde yurt genelinde meydana gelen alkol zehirlenmeleri ve ölümleriyle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile koordineli olarak çalışma başlatmış, soruşturma kapsamında peş peşe operasyonlar düzenlemişti.

    Kaçakçılık Polisi, yürütülen soruşturma kapsamında dün Avcılar’daki bir imalathaneye yapılan ve 6 ton etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği operasyonun ardından bu gece 2 yeni depo ve imalathane daha ele geçirdi.

    7 TON ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

    Başakşehir’de iki ayrı depoya yapılan operasyonda yaklaşık etil ve metil olmak üzere 7 ton alkol ele geçirildi.

    Operasyon kapsamında 2 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Polis, firari bir kişinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor. Bu depolarda ele geçirilen sahte alkollerin bir kısmının İzmir’e sevk edilen sahte alkollerden olduğu ileri sürüldü.

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