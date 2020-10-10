İstanbul’da sahte içki operasyonu: 600 litre kaçak alkol ele geçirildi

Polis ve bekçi ekipleri, bir tekel bayisinin deposuna baskın düzenledi. Baskında pet şişelerin içerisinde 600 litreye yakın sahte içki ve 115 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İzmir ve Kırıkkale'de yaşanan sahte içki faciasının ardından ölü sayılarının artması üzerine emniyet, denetimleri sıklaştırdı.

Ölü sayılarının artması üzerine İstanbul’da harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipleri Büro Amirliği ve bekçiler, Kurtuluş Caddesi üzerinde devriye gezdikleri esnada yanlarına gelen bir vatandaş, Duatepe Mahallesi’ndeki bir tekel bayisinde sahte içki sattığı bilgisini verdi.

Şahsın ihbarı üzerime harekete geçen Şişli polisi ve bekçisi, bayiyi fiziki takibe aldı. Takipler sonucunda bayideki bir kadının başka bir sokaktaki depoya girdiğini gören ekipler, sahte içkilerin burada depolandığını tespit etti.

600 LİTRE KAÇAK İÇKİ BULUNDU

Bunun üzerine hazırlıklarını tamamlayan ekipler, tekel bayine saat 01.00 sıralarında baskın düzenledi. Baskında yapılan aramalarda herhangi bir olumsuzluğuna rastlanılmadı. Aramaların ardından depoya baskın yapan Şişli polisi ve bekçisi, içeride yaptığı aramalarda pet şişelerin içerisinde yaklaşık 600 litre sahte içki ele geçirdi.

ONLARCA PAKET KAÇAK TÜTÜNE EL KONULDU

Aramalara devam eden ekipler, 115 pakette kaçak tütün buldu.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Sahte içki ve kaçak tütünlere el konulmasının ardından M.K ve Ş.K. savcılık talimatıyla ekipler tarafından gözaltına alındı.

















