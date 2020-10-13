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- İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi
Megakentte sahte içkiden zehirlenme sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.
- AA
- 13.10.2020 - 12:16
İstanbul genelinde sahte içkiden 7 kişi yaşamını yitirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sahte içki satışı yapan şüphelileri yakalamak için yürüttüğü çalışmanın sürdüğü bildirildi.
6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
İstanbul polisi dün kentte düzenlediği operasyonlarda 6 kişiyi gözaltına almıştı.