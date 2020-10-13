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    İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

    Megakentte sahte içkiden zehirlenme sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.
    • AA
    • 13.10.2020 - 12:16
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    İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

    İstanbul genelinde sahte içkiden 7 kişi yaşamını yitirdi.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sahte içki satışı yapan şüphelileri yakalamak için yürüttüğü çalışmanın sürdüğü bildirildi.

    6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

    İstanbul polisi dün kentte düzenlediği operasyonlarda 6 kişiyi gözaltına almıştı.

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