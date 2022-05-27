Sosyal medya üzerinden buldukları yabancı müşterilere sahte belge düzenleyen 2 kişi polis operasyonuyla yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmenlere yönelik operasyonlarını başarıyla sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında sosyal medya hesaplarından "İkamet izni reddedilen yabancılara tekrar ikamet izni çıkartılabileceği, aranması olan kişilere ise sahte evrak düzenlenebileceği" şeklinde paylaşımlar yapan bir danışmanlık şirketi ile ilgili inceleme başlatıldı.

2 şüpheli yakalandı

Ekipler, 24 Mayıs'ta şirketin Bağcılar'daki adresine operasyon düzenledi. Operasyonda M.T. ile Y.T. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada çok sayıda sahte içki ve kaçak sigara ile evrak ve dijital malzeme ele getirildi.

Şirkete 120 bin TL ceza

DHA'nın haberine göre şirkete 120 bin lira para cezası uygulanırken, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İstanbul'da sahte 'ikamet izni' operasyonu: 2 gözaltı ViDEO