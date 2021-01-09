İstanbul'da sahte kimlik düzenleyen şebekeye operasyon

Çalıntı bilgilerle kimlik, ehliyet, sağlık raporu gibi belgeler düzenleyen 2 şüpheli gözaltına alınırken, dolandırıcılık yöntemiyle elde edildiği belirlenen 500 bin TL'ye de el konuldu.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı şahısların gerçek kişilere ait kimlik bilgilerini temin edip, başka şahıslar adına sahte resmi belge düzenleyerek haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, A.A. ve M.T. isimli iki şüphelinin Fatih’teki adreslerinde sahte kimlik ve belge isteyen şahıslar ile irtibat kurduklarını, Bakırköy’deki adreste ise ürettikleri sahte belgeleri sakladıklarını tespit etti.

Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

İKİ ADRESE BASKIN

Adreslerde yapılan aramalarda; evlerin odalarında bulunan dolaplarda ve çantalarda farklı isimler adına düzenlenmiş 12 adet sahte kimlik kartı, 8 adet sürücü belgesi, 25 adet kredi kartı, dolandırıcılık yöntemi ile elde ettiği değerlendirilen 100 bin TL ve 2 fotokopi makinesi ele geçirildi. Ayrıca ekipler; şüphelilere ait 8 farklı bankadaki toplam 10 hesapta bulunan 400.000 TL mevduata suçtan elde edilen gelir kapsamında el koydu.

A.A. ve M.T. ise gözaltına alındı.

Jandarmadan sahte kimlik düzenleyen şebekeye operasyon

FOTOKOPİ MAKİNESİ İLE SUÇ ÇOĞALTTILAR

Şüpheliler sorgulamalarında; çeşitli yollarla temin ettikleri gerçek kişilere ait kimlik bilgilerini kullanarak yüklü miktarda para karşılığında kendileri ile irtibat kuran şahıslar adına sahte trafik kazası tespit tutanağı, sahte kimlik kartı, sahte ehliyet ve sahte sağlık raporu gibi belgeler düzenlediklerini itiraf etti.

TUTUKLANDILAR

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan A.A. ve M.T. isimli şüpheliler sorgularını müteakip çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.