İstanbul’da sahte koronavirüs ilaçları üreten imalathaneye operasyon

Sahte ilaç operasyonunda, aralarında koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçların sahtesinin de bulunduğu ilaçlar ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde halkın sağlığını tehlikeye sokacak sahte ilaç üretenlere yönelik operasyon düzenledi.

Üretilen bu ilaçların gecekondu mahallesinde kiralanan depolarda muhafaza edildiği ve kuryeler aracılığı ile ülke geneline dağıtıldığı tespit edildi.

6 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda, 5 kişi gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLENLER

Adreslerde yapılan aramalarda 450 bin adet koronavirüs tedavisinde kullanılan tablet, 500 bin adet koronavirüs ilaçları, evcil hayvan ilaçları, vitamin ilaçları, kanser tedavi ilaçları, şeker hastalığı tedavi ilaçları, steroid ilaçları ve cinsel içerikli ilaçlar, 500 bin adet ilaç ambalaj ve malzemeleri, 150 litre ilaç yapımında kullanılan kimyasal madde, 1 av tüfeği ele geçirildi.

ÖZEL TASARLANMIŞ ELBİSELER GİYEREK İLAÇ ÜRETTİLER

Öte yandan, ekipler tarafından yapılan araştırmaların devamında şüphelilerin kendilerini korumak adına özel tasarlanmış elbiseler giyerek sahte ilaç ürettikleri belirlendi.

Ayrıca şüphelilerin çeşitli sağlık kuruluşları ve ilaç firma bilgilerini kullanarak sahte sertifika ve prospektüs düzenlendikleri tespit edildi.

Şebeke, ürettikleri ilaçlara yasal bir zemin oluşturmak için barkod okuma sistemi üzerinden kontrol edildiğinde ürünlerin orijinal ilaç firmasının internet sitesine yönlendirildiği de ortaya çıktı.

ELE GEÇİRİLENLER SERGİLENDİ

Gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi.

3 şüphelinin emniyetteki işlerinin devam etiği, 1 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Ele geçirilen sahte ilaçlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.