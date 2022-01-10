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    İstanbul'da sahte parfüm operasyonu

    Emniyet ekiplerince yakalanan ve sahte olduğu belirlenen 102 bin 926 şişe parfümün ele geçirildiği operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.
    • AA
    • 10.01.2022 - 12:41
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 13:04
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    İstanbul'da sahte parfüm operasyonu

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün ürettiği yüklü miktarda sahte parfümü piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Söz konusu soruşturma kapsamında, Arnavutköy ve Eyüpsultan'da 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı.

    İstanbul'da sahte parfüm operasyonu ViDEO

    102 BİN 926 SAHTE PARFÜM ELE GEÇİRİLDİ

    Adreslerde yapılan aramada; sahte olduğu belirlenen 102 bin 926 şişe parfüm, 1 milyon 367 bin 371 parfüm kutusu, 1 milyon 743 bin 700 parfüm ambalaj malzemesi, 1 ton etil alkol, 120 litre parfüm esansı, 3 kapaklama makinesi, 2 dolum makinesi ve şişe baskısında kullanılan 35 alçı kalıp ile parfüm kapağı imalatında kullanılan metal kalıp ele geçirildi.

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    İstanbul da sahte parfüm operasyonu #1


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