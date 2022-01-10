Emniyet ekiplerince yakalanan ve sahte olduğu belirlenen 102 bin 926 şişe parfümün ele geçirildiği operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün ürettiği yüklü miktarda sahte parfümü piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu soruşturma kapsamında, Arnavutköy ve Eyüpsultan'da 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul'da sahte parfüm operasyonu ViDEO

102 BİN 926 SAHTE PARFÜM ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramada; sahte olduğu belirlenen 102 bin 926 şişe parfüm, 1 milyon 367 bin 371 parfüm kutusu, 1 milyon 743 bin 700 parfüm ambalaj malzemesi, 1 ton etil alkol, 120 litre parfüm esansı, 3 kapaklama makinesi, 2 dolum makinesi ve şişe baskısında kullanılan 35 alçı kalıp ile parfüm kapağı imalatında kullanılan metal kalıp ele geçirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.