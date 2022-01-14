İstanbul'da sahte plakalı otomobille benzin aldı

Arkadaşından emanet aldığı otomobile sahte plaka takan şahıs, akaryakıt istasyonundan aldığı benzinin parasını ödemeden kaçtı.

İstanbul Çekmeköy ilçesi, Çatalçeşme Mahallesi'nde bir kişi, park halindeki otomobilin plakasını çalarak kaçtı. Araç sahibi plakasının olmadığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.

SAHTE PLAKAYLA BENZİN ALDI

Polis ekipleri, çalınan plakanın bir gün sonra farklı bir araca takıldığını, bu araçla akaryakıt istasyonundan benzin alındığını ve alan kişinin parayı ödemen gittiğini tespit etti.

POLİS EVE BASKIN YAPTI

Polis ekipleri, aracın gerçek plakasını belirledikten sonra sahibi H.T'in evine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan H.T. aracı arkadaşı M.A'ya verdiğini söyledi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Polis ekipleri, M.A'yı da gözaltına aldı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Şüpheliler, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.













