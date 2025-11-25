İstanbul'da sahte satılık ev ilanıyla dolandırdılar: 6 şüpheli tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Sarıyer'de daire almaya çalışırken dolandırıldığını söyleyen M.K., polise giderek şikayetçi oldu.

M.K., poliste verdiği ifadesinde "İnternette gördüğüm ilandaki evi beğendim. Fiyatı da ucuzdu. Telefonla arayıp satış için anlaştık. Tapu dairesinde buluştuğumuzda parayı yarı yarıya iki ayrı hesaba atmamı istediler. Kendisini daire sahibinin akrabası olarak tanıtan kişiye 2 milyon 950 bin lira gönderdim. Satış yapılmadan bu kişi ortadan kayboldu" dedi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"AKRABAMIZ SATIYOR, ONA YARDIM EDİYORUZ"

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin önce internette dairesini satan bir kişiyle irtibata geçerek satın alacaklarını söyleyip ilanı kaldırmasını istediği belirlendi.

Kısa süre sonra aynı ilanı daha uygun fiyatla kendileri koyan şüpheliler, daireyi almak isteyen M.K.'ya daireyi bir akrabalarının sattığını ve ona yardımcı olduklarını söyledi.

Satış fiyatında anlaşılması üzerine dairenin ücretinin 2 milyon 900 lirasını hesaplarına göndermesini sağlayan şüphelilerin kaçtıkları belirlendi.

TEKNİK SERVİS ÇALIŞANI KILIĞINDA OPERASYON

Polis, Maslak'ta bir rezidansta kaldıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı.

Şüphelilerin kaçmaya çalışmamaları için önlem alan polis ekipleri, rezidansın kapısına teknik servis çalışanı olarak gitti.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin kapıyı açması üzerine içeri giren polis ekipleri şüpheli F.C. ve 5 şüpheliyi yakaladı.

Evde yapılan aramalarda 14 adet cep telefonu, 20 sim kart, 2 bilgisayar ve içerisinde çok sayıda iletişim numarası bulunan ajanda ele geçirildi.

ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDILAR

6 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

6 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.