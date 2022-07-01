İstanbul'da sahtecilik operasyonu: Harfi yanlış yazınca yakalandılar

Yapılan operasyonda çok sayıda sahte belge ele geçirilirken bir evrak üzerine 'republic' kelimesinin 'p' harfiyle, yani 'pebuplic' şeklinde yazılması dolandırıcıların yakayı ele vermesine neden oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, evrakta sahtecilik yapan kişilere yönelik operasyonlarına devam ediyor.

Ekipler, bazı yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'de ikamet etmek, eğitim ile öğretim almak ve çalışabilmek için başvurularda kullandığı evrakların sahte olduğu ihbarı bilgisini aldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, konuyla ilgili inceleme başlattı.

Harfi yanlış yazınca yakayı ele verdiler

Yapılan çalışmlar sonucunda resmi kurumlara başvuran yabancı uyruklu kişilerin evrakları tek tek kontrol edildi.

Çok sayıda evrak üzerinde, 'cumhuriyet' anlamına gelen 'republic' kelimesinin 'p' harfiyle, 'pebuplic' şeklinde yazıldığı belirlendi.

Bu tespit üzerine kapsamlı çalışmalar yapan mali polis, evrakların bir şebeke tarafından organize olarak düzenlendiğini ortaya çıkardı.

Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı

Şebeke üyelerini takibe alan ekipler, şüphelilerin sahte evrak düzenlemek için kullandığı Fatih'teki bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda çok sayıda sahte evrak ele geçirildi.

Çok sayıda sahte belge ele geçirildi

Evraklar arasında cezaevi görüş belgesi, göç idaresi ikamet izni, vekaletname, kimlik, pasaport, taahhütname, adli sicil belgesi, ehliyet, nüfus ve vatandaşlık müdürlükleri adına düzenlenmiş protokol belgesi, farklı konsolosluk, kamu kurum ve kuruluşlar adına düzenlenmiş kaşe ile sahte 16 bin 450 dolar ve 17 bin lira para da olduğu görüldü.

Sahtecilik için kullandığı aletler de bulundu

Aynı zamanda adreste bu evrakları hazırlamak için kullanılan fotokopi makinesi, yazıcı, sahte kimlik yapımında kullanılan grafik çizimlerin yer aldığı bellek, dizüstü bilgisayar, kimlik kartı aparatları gibi malzemelerde ele geçirildi.

Şüphelilerden 2'si tutuklandı

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

DHA'nın haberine göre; diğer 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.