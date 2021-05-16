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    İstanbul'da şampiyonluk kutlamasında kaza: 4 yaralı

    Beşiktaş’ın şampiyonluğunu kutlamak için yola çıkan gençler, seyir halinde kutlama yaparken kazaya karıştı. 3 aracın karıştığı kazada toplam 4 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 16.05.2021 - 09:10
    • Güncelleme : 16.05.2021 - 09:12
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    İstanbul'da şampiyonluk kutlamasında kaza: 4 yaralı

    İstanbul'un Ümraniye ilçesinde makas atarak ilerleyen bir otomobil kontrolden çıkarak önce 34 ABC 639 plakalı araca daha sonra 34 FY 7765 plakalı araca çarptı.

    HAFİF ATLATILDI

    Kazada 4 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıların tedavisini ayakta yaptı.

    Polis ekipleri kazaya ilişkin tutanak tanzim ederken, araçlar olay yerine gelen çekici ile yoldan kaldırıldı.

    İstanbul'da şampiyonluk kutlamasında kaza: 4 yaralı VİDEO

    İstanbul da şampiyonluk kutlamasında kaza: 4 yaralı #1

    İstanbul da şampiyonluk kutlamasında kaza: 4 yaralı #2

    İstanbul da şampiyonluk kutlamasında kaza: 4 yaralı #3

    İstanbul da şampiyonluk kutlamasında kaza: 4 yaralı #4

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