İstanbul'da satışa çıkarılan ürünleri sahte dolarla alan çete

Kenti mesken tutan yabancı uyruklu dolandırıcılar, sosyal medya üzerinden satılan elektronik eşyaları sahte dolarla alarak vatandaşları mağdur etmeye başladı.

İstanbul''da sahte dolar tuzağı...

Sosyal medya üzerinden 32 bin liralık cep telefonu satışa çıkaran Ozan Kaymaz, alıcı olan yabancı uyruklu 1'i kadın 3 kişi ile Beylikdüzü ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde bir araya geldi.

Ödemeyi dolarla yaptılar, paralar sahte çıktı

Karşı taraf ödemeyi dolarla yapmak isteyince Kaymaz telefonu satmaktan vazgeçti, bunun üzerine şahıslar 2 bin 250 doları gencin üzerine atıp telefonu alarak kayıplara karıştı.

Ertesi gün Aksaray'da bulunan bir döviz bürosuna giden Kaymaz, paraların sahte olduğunu öğrenerek polisin yolunu tuttu.

Benzer olay günler sonra yine yaşandı

DHA'nın haberine göre, olaydan 5 gün sonra bir sahte dolar konusu da Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde gerçekleşti.

Rana Yılmaz, yine sosyal medya üzerinden televizyon satmak istedi. Yabancı uyruklu iki kişi televizyonu satın alacağını söyleyerek Yılmaz'ın gönderdiği adrese geldi. Yılmaz'a 350 dolar veren şüpheliler, 5 dolar para üstü alarak televizyonla adresten ayrıldı. Ertesi gün döviz bürosuna giden Rana Yılmaz, aldığı doların sahte olduğunu öğrenmesi üzerine polise giderek şikayetçi oldu.

Mağdurlardan biri olay anını anlattı

Yaşananları anlatan mağdurlardan Ozan Kaymaz, şunları söyledi:

"Ben bir sorun çıkacağından şüphelenerek satmak istemedim. Beni ikna etmeye çalıştılar. Aramızda bir itiş kakış oldu. Doları bana verdiler, telefonu aldılar. Bir anda bir otomobile binip gittiler. Plakasını alamadım. Bu olay beni çok üzdü. Keşke telefon paramparça olsa bu kadar zoruma gitmezdi. Güvenlik kamerası görüntülerini emniyete verdik. Gelenlerden ikisi sevgili rolündeydi. Doğru olup olmadığını bilemiyoruz."

Beylikdüzü ve Esenyurt'ta sahte dolar tuzağı