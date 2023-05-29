İstanbul'da seçim kutlamasında havai fişek kazası
DHA

Dün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucu netleşti.

Sandıktan çıkan sonuca göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazandı.

Kutlamalar için sokaklara çıkıldı

Zaferin ardından hem yurt içinde hem de yurt dışında çeşitli noktalarda kutlamalar başladı.

Fatih'te kutlaması yapanlar arasındaki bir grup genç, havai fişek atmak istedi.

Havai fişek kazası

Havai fişek bataryasını düşürünce olanlar oldu

Gruptaki bir kişi havaya kaldırdığı bataryayı yere düşürünce havai fişekler, kalabalığın arasında peşi sıra patlamaya başladı.

Panik dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Havai fişek kazası

Panik dolu anlar yaşandı

Onlarca kişi sağa sola kaçıştı.

Şans eseri yaralanan olmadığı öğrenildi.