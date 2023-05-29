İstanbul'da seçim kutlamasında havai fişek kazası

DHA
Dün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucu netleşti.
Sandıktan çıkan sonuca göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazandı.
Kutlamalar için sokaklara çıkıldı
Zaferin ardından hem yurt içinde hem de yurt dışında çeşitli noktalarda kutlamalar başladı.
Fatih'te seçim kutlaması yapanlar arasındaki bir grup genç, havai fişek atmak istedi.
Havai fişek bataryasını düşürünce olanlar oldu
Gruptaki bir kişi havaya kaldırdığı bataryayı yere düşürünce havai fişekler, kalabalığın arasında peşi sıra patlamaya başladı.
Panik dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Panik dolu anlar yaşandı
Onlarca kişi sağa sola kaçıştı.
Şans eseri yaralanan olmadığı öğrenildi.