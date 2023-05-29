İstanbul'da seçim kutlamasında havai fişek kazası Fatih'te seçim kutlaması sırasında havai fişek bataryasını yere düşüren bir kişi paniğe neden oldu. Havai fişekler onlarca kişinin arasında patladı.

DHA Dün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucu netleşti. Sandıktan çıkan sonuca göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazandı. Kutlamalar için sokaklara çıkıldı Zaferin ardından hem yurt içinde hem de yurt dışında çeşitli noktalarda kutlamalar başladı. Fatih'te seçim kutlaması yapanlar arasındaki bir grup genç, havai fişek atmak istedi. Havai fişek bataryasını düşürünce olanlar oldu Gruptaki bir kişi havaya kaldırdığı bataryayı yere düşürünce havai fişekler, kalabalığın arasında peşi sıra patlamaya başladı. Panik dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Panik dolu anlar yaşandı Onlarca kişi sağa sola kaçıştı. Şans eseri yaralanan olmadığı öğrenildi.