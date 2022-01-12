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    İstanbul'da şehir magandası silah çektiği İETT şoförünü darbetti

    Yol verme tartışması nedeniyle silah doğrulttuğu İETT otobüsü şoförünü darbeden şehir magandası, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
    • DHA
    • 12.01.2022 - 21:07
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    İstanbul'da şehir magandası silah çektiği İETT şoförünü darbetti

    İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Yeşilpınar mahallesinde, İETT otobüsü şoförü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme tartışması çıktı.

    ÖNÜNÜ KESİP SİLAH ÇEKTİ

    Tartışmanın büyümesi üzerine şehir magandası otomobiliyle İETT otobüsünün önünü kesti.

    DARBEDİP HAVAYA ATEŞ ETTİ

    Maganda, elindeki tabancayı doğrultup, araçtan indirdiği otobüs şoförünü darbederek havaya ateş etti.

    Olayı gören vatandaşlar eli tabancalı magandayı ikna etmeye çalıştı. Etrafa korku saçan şahıs, bir süre sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

    İstanbul'da şehir magandası silah çektiği İETT şoförünü darbetti VİDEO

    POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

    Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, İETT otobüsü şoförünün ifadesini aldıktan sonra silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

    Tüm yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Olay sırasında bir el silah sesi duyuldu.

    İstanbul da şehir magandası silah çektiği İETT şoförünü darbetti #1

    İstanbul da şehir magandası silah çektiği İETT şoförünü darbetti #2

    İstanbul da şehir magandası silah çektiği İETT şoförünü darbetti #3

    İstanbul da şehir magandası silah çektiği İETT şoförünü darbetti #4

    İstanbul da şehir magandası silah çektiği İETT şoförünü darbetti #5


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