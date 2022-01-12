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- İstanbul'da şehir magandası silah çektiği İETT şoförünü darbetti
İstanbul'da şehir magandası silah çektiği İETT şoförünü darbetti
- DHA
- 12.01.2022 - 21:07
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Yeşilpınar mahallesinde, İETT otobüsü şoförü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme tartışması çıktı.
ÖNÜNÜ KESİP SİLAH ÇEKTİ
Tartışmanın büyümesi üzerine şehir magandası otomobiliyle İETT otobüsünün önünü kesti.
DARBEDİP HAVAYA ATEŞ ETTİ
Maganda, elindeki tabancayı doğrultup, araçtan indirdiği otobüs şoförünü darbederek havaya ateş etti.
Olayı gören vatandaşlar eli tabancalı magandayı ikna etmeye çalıştı. Etrafa korku saçan şahıs, bir süre sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.
İstanbul'da şehir magandası silah çektiği İETT şoförünü darbetti VİDEO
POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI
Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, İETT otobüsü şoförünün ifadesini aldıktan sonra silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Tüm yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay sırasında bir el silah sesi duyuldu.