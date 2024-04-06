İstanbul'da servis minibüsünün ezdiği 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Arnavutköy’de üzerinde İBB’ye ait logoların bulunduğu servis minibüsü site kapısından çıkarak yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki çocuğu ezdi. Hastaneye kaldırılan çocuk yaşamını yitirdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul'da dün akşam saatlerinde Arnavutköy Fatih Mahallesi’nde saat 18.50 sıralarında 7 yaşındaki Ömer Çetin, site kapısından çıkarak yolun karşısına geçmeye çalıştı.

Bu sırada üzerinde İBB’ye ait logolar bulunan servis aracının şoförü Y.Y. hareket etti.

Yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Çetin’ ise hareket eden aracı görünce koşmaya başladı.

Çocuğu fark etmedi üzerinden geçti

Ancak şoför, çocuğu fark etmeyerek üzerinden geçti.

Kaza sonrası hastaneye kaldırılan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Sürücü gözaltına alınırken, polis olayla alakalı inceleme başlattı.

Kaza anı kamerada

Feci kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Görüntülerde küçük çocuğun hareket halindeki servis aracını görünce kaçmaya çalıştığı ama o esnada sürücüsünün çocuğu hala fark etmeyerek yoluna devam ettiği ve ezdiği görülüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)