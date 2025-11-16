İstanbul'da 'ses' tartışması sopalı kavgaya dönüştü

- İstanbul Arnavutköy'de "gürültü" nedeniyle çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü.
- Taraflar, tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı ve o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.
- Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
İstanbul'da Arnavutköy Boğazköy İstiklal Mahallesi Gülcan Sokak’ta, iki komşu grup arasında "ses yaptın" tartışması yaşandı.
SÖZLÜ TARTIŞMA BİR ANDA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine sopalarla, tekme ve yumruklarla saldırdı.
O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülerde, çok sayıda kişinin birbirine vurduğu, çevredekilerin bağırarak tarafları ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.