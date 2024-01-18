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İstanbul'da sevgilisi tarafından 4 yerinden vurulan genç kızın yaşam mücadelesi devam ediyor

İstanbul'da sevgilisi tarafından 4 yerinden vurulan genç kızın yaşam mücadelesi devam ediyor Erkek arkadaşının evinde suikast silahıyla 4 yerinde vurulan genç kız ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi devam ederken polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda şüpheli şahsı yakaladı.