Kadına şiddetin yeni adresi İstanbul...
Bayrampaşa ilçesinde dün gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.
Nazlı Elmas isimli genç kız, erkek arkadaşı Eliz K.'nın evine gitti.
Kız arkadaşını vurdu
Bir süre sonra genç adamın elinde tuttuğu suikast silahı olarak bilinen Uzi'den çıkan 4 kurşun genç kıza isabet etti.
Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Elmas'ı ambulansla hastaneye kaldırdı.
Hayati tehlikesi devam ediyor
Genç kızın kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi devam ediyor.
Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemelerde kullanılan silahı ele geçirdi.
"Şakalaşıyorduk"
Ekipler sürdürdükleri çalışmalarda Eliz K.'yi kısa süre içinde yakaladı.
Yakalanan şüpheli şahıs E.K. emniyette verdiği ifadede sevgilisini şakalaşırken yanlışlıkla vurduğunu iddia etti.
Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Art arda silah sesleri duyuldu
Olay sırasında seslere şahit olan mahalle sakini Suriye Anar, "Evde oturduğum esnada silah sesi ve farklı sesler geldi. Bir süre sonra bir silah sesi daha geldi." dedi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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