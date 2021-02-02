İstanbul'da SGK'ya 12 milyar zarar veren şebekeye operasyon 

Yetkisiz ilaç satışı yaparak SGK'yı 12 milyar lira zarara uğrattığı tespit edilen şebeke üyeleri operasyonla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü'nce, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü'nü (SGK) zarara uğratanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Fatih'te faaliyet gösteren iş yerinde izinsiz ve yetkisiz bir şekilde ilaç depolandığı ve satışının yapıldığı belirlendi.

İLAÇLARI SGK'YA FATURA ETTİLER

Şebekenin hastaların kimlik bilgilerini kullanılarak farklı illerde bulunan hastanelerden bu ilaçların reçete ettiği, ilaçların içerisinde yüksek riskli ilaçların olduğu, bu reçeteler karşılığında ilaçların temin edildiği, eczanelerin ise ilaç bedellerini Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü'ne fatura ettiği anlaşıldı.

8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan operasyonda 8 kişi yakalanırken 41 bin 212 kutu ilaç, çok sayıda flakon, enjeksiyon, şırınga, kapsül, tablet enjektör ele geçirildi. Şebekenin ilaçları, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü'ne fatura ederek, kurumun yaklaşık 12 milyar lira zarara uğrattığı belirlendi.

2 TUTUKLU

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 5'i hakkında adli kontrol hükümleri konuldu. Bir kişi ise savcılıktan serbest bırakıldı.





















