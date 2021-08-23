İstanbul'da 'siber suçlar' operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da 'siber suçlar' operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Kent genelinde şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda, 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin Anadolu ve Avrupa Yakası'nda operasyon için düğmeye bastı.

Operasyon kapsamında 22 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

JAMMER DESTEKLİ OPERASYON

Operasyona, polis helikopteri havadan destek verdi. Kadıköy’deki bir adrese yapılan operasyonda ise emniyet teşkilatına ait Jammer (Sinyal Kesici) kullanıldı.

İstanbul'da 'siber suçlar' operasyonu: Çok sayıda gözaltı ViDEO

20 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, adresinde yakalanan 20 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, hastanede gerçekleştirilen sağlık kontrollerinin ardından polis merkezine götürüldü.