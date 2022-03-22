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    İstanbul'da sigara kavgasında annesini öldürdü

    Astım hastası babası tarafından evde sigara içmemesi için uyarılan şahıs duruma öfkelenip, annesini bıçakla öldürdü, ardından kız kardeşi ve babasını da yaraladı.
    • İHA
    • 22.03.2022 - 13:35
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    İstanbul'da sigara kavgasında annesini öldürdü

    İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yaşanan olayda, iddialara göre ailesiyle yaşayan Reşit Yüksel, evde sigara içtiği sırada annesi ve astım hastası olduğu ileri sürülen babası tarafından evde sigara içmemesi konusunda uyarıldı.

    Duruma öfkelenen Reşit Yüksel, cinnet getirdi ve eline bıçağı alıp önce annesine saldırdı. Kanlar içinde yere yığılan anne Çiçek Yüksel hayatını kaybetti.

    SİGARA İÇME DİYE UYARAN AİLESİNE DEHŞETİ YAŞATTI

    Hızını alamayan Reşit Yüksel bu kez babası Ahmet Yüksel’e saldırdı. Ardından evde bulunan iki kız kardeşini de yaraladı. Saldırgan Reşit Yüksel kız kardeşlerin müdahalesiyle güçlükle sakinleştirildi. Yaralanan kardeşler polise haber verdi.

    ANNESİNİ BIÇAKLA ÖLDÜREN ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

    Evde bulunan iki küçük kardeşleri ise yara almadı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler evde dehşet saçan Reşit Yüksel'i gözaltına aldı.

    Hayatını kaybeden Çiçek Yüksel’ in cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Yaralı baba ve kızları ise hastaneye götürüldü. Baba Ahmet Yüksel’in durumunun ağır olduğu öğrenilirken, iki kızın sağlık durumunun iyi olduğu, bacaklarında sıyrıklar olduğu öğrenildi.

    TUTUKLANDI

    Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Şüphelinin olayı sigara içme tartışması yüzünden gerçekleştirdiği ve yaptıklarını "babam bana küfretti" diyerek savunduğu ileri sürüldü.

    İstanbul da sigara kavgasında annesini öldürdü #1

    "BABA İLE KIZ KARDEŞ YOĞUN BAKIMDA"

    Olayı anlatan komşuları Kemal Yıldırım, "Büyük oğlu yeni cezaevinden çıkmış. Evde bir tartışma olmuş. Tartışma üzerine annesini, babasını ve kız kardeşini bıçaklamış. Anne aynı gün vefat etti. Baba ile kız kardeş yoğun bakımda. Annenin cenazesini de Mersin’e götürdüler." dedi.

    "DUVARLAR, YERLER HEP KANDI"

    Komşuları Büşra Akar ise "Evde kavga çıkmış. Herhalde adam gelip babasının göbeğinden kızın da bacağından bıçaklayıp kaçmış. 4-5 tane ambulans, polis ve olay yeri inceleme geldiler. Yukarda evi kontrol ettiler. Duvarlar, yerler hep kandı. 1-2 ay önce taşınmışlardı." diye konuştu.

    İstanbul da sigara kavgasında annesini öldürdü #2


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